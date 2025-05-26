EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Россияне пожаловались на блокировку счетов в крупнейшем банке Таиланда

2 минуты чтения 21:29

Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank начал блокировать счета, которые ранее в нем открыли россияне, без объяснения причин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клиентов банка. Также о массовой блокировке счетов писал связанный с силовиками телеграм-канал Mash.

«На мой вопрос, почему мне заблокировали карту, мне ничего объяснять не стали. Предложили прийти лично с банковской книжкой и паспортом в то отделение, где я открывала карту. Карту в этом банке я получила примерно полтора года назад через посредников, находясь в стране по безвизовому штампу. Предположительно, сейчас счет должны закрыть, а деньги выдать на руки», — рассказала ТАСС неназванная клиентка банка.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
Политика7 минут чтения

Агентство отмечает, что с проблемой столкнулись «несколько опрошенных россиян», а массовой блокировки пока не наблюдается. Некоторые клиенты Bangkok Bank предположили, что до них могла не дойти очередь. 

В то же время Mash утверждает, что счета заблокировали тысячам россиян. По данным телеграм-канала, клиенты банка из России заполнили офисы, где им предлагают снять деньги со счетов, после чего обслуживание будет прекращено. Mash пишет, что возможность продолжать использовать карты банка осталась лишь у тех, кто вступил в брак с гражданином Таиланда, приобрел недвижимость в стране или оформил долгосрочную визу.

Я переехала в Чехию, и мне нравится
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
Общество7 минут чтения

ТАСС отмечает, что те, кто приехал в Таиланд по безвизовому режиму, не могут открывать счета в местных банках. «Для открытия счета в Таиланде в любом из банков обязательно наличие долгосрочной визы. Любое открытие счета иностранцем без долгосрочной визы является уголовным правонарушением», — заявил представитель российского туроператора Tez Tour Андрей Снетков.

Ранее стало известно, что ограничения для клиентов-россиян ввели грузинские банки Bank of Georgia и TBC. Теперь россияне не могут использовать карты этих банков для оплаты покупок на сумму более 300 евро. Такие меры в банках объяснили соблюдением международных санкций.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
Политика
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
19:33
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
00:01
Стейк с кровью
Криминал
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
17:00 25 мая
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
Общество
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
У меня разорвало яичники, и я потеряла много крови, а клиника даже не извинилась передо мной
00:01 25 мая
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Интернет и мемы
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись?
17:00 24 мая
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Мир
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Политики годами поощряли ненависть вместо решения проблем. Погибли тысячи человек
00:01 24 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования