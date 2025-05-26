Россияне пожаловались на блокировку счетов в крупнейшем банке Таиланда

Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank начал блокировать счета, которые ранее в нем открыли россияне, без объяснения причин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клиентов банка. Также о массовой блокировке счетов писал связанный с силовиками телеграм-канал Mash.

«На мой вопрос, почему мне заблокировали карту, мне ничего объяснять не стали. Предложили прийти лично с банковской книжкой и паспортом в то отделение, где я открывала карту. Карту в этом банке я получила примерно полтора года назад через посредников, находясь в стране по безвизовому штампу. Предположительно, сейчас счет должны закрыть, а деньги выдать на руки», — рассказала ТАСС неназванная клиентка банка.

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Агентство отмечает, что с проблемой столкнулись «несколько опрошенных россиян», а массовой блокировки пока не наблюдается. Некоторые клиенты Bangkok Bank предположили, что до них могла не дойти очередь.

В то же время Mash утверждает, что счета заблокировали тысячам россиян. По данным телеграм-канала, клиенты банка из России заполнили офисы, где им предлагают снять деньги со счетов, после чего обслуживание будет прекращено. Mash пишет, что возможность продолжать использовать карты банка осталась лишь у тех, кто вступил в брак с гражданином Таиланда, приобрел недвижимость в стране или оформил долгосрочную визу.

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ТАСС отмечает, что те, кто приехал в Таиланд по безвизовому режиму, не могут открывать счета в местных банках. «Для открытия счета в Таиланде в любом из банков обязательно наличие долгосрочной визы. Любое открытие счета иностранцем без долгосрочной визы является уголовным правонарушением», — заявил представитель российского туроператора Tez Tour Андрей Снетков.

Ранее стало известно, что ограничения для клиентов-россиян ввели грузинские банки Bank of Georgia и TBC. Теперь россияне не могут использовать карты этих банков для оплаты покупок на сумму более 300 евро. Такие меры в банках объяснили соблюдением международных санкций.