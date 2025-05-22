СМИ: грузинский банк ограничил россиянам люксовые покупки

Один из крупнейших банков Грузии из-за санкций ограничил покупки россиян в люксовых магазинах. Теперь клиенты Bank of Georgia, живущие в России, не смогут использовать карту банка в бутиках для оплаты покупок дороже 300 евро, пишет РБК. Издание подчеркивает, что впервые контролировать исполнение введенных в 2022 году санкций будет кредитная организация.

В клиентской рассылке Bank of Georgia, с которой ознакомились журналисты издания, говорится, что ограничения вводятся в рамках соблюдения международных санкций. В частности, там отмечается, что проблемы с оплатой могут возникнуть в отдельных зарубежных люксовых торговых точках. При попытке оплатить покупку на сумму свыше 300 евро, долларов или фунтов стерлингов картой Bank of Georgia, транзакция может быть отклонена.

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Ограничения, как сообщается, начали действовать с 21 мая. Банк также рекомендовал своим клиентам сообщать о смене резидентства. Кроме того, в кредитной организации отметили, что это не инициатива банка, а требование регулятора, то есть, вероятно, Национального банка Грузии.

Платежные системы получают информацию о месте покупки через MCC-код — универсальный идентификатор категории торговой точки. Они используется по всему миру, поэтому ограничения по картам Bank of Georgia будут действовать не только в Грузии, но и в любой стране при оплате через Visa или Mastercard, подчеркивает Forbes, который пересказал платную статью РБК.

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В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в Россию автомобилей и предметов роскоши дороже 300 евро. Под запрет попали поставки как физическим, так и юридическим лицам в России, а также товары, предназначенные «для использования на территории России».

Ранее россияне уже сталкивались с трудностями при покупке предметов роскоши в бутиках Рима, Ниццы или Дубая, однако такие случаи были скорее исключением, чем правилом. По словам опрошенных РБК экспертов, на данный момент неизвестно, чтобы какие-либо другие банки начали систематически ограничивать оплату товаров в люксовом сегменте для клиентов из России. Однако некоторые из собеседников издания считают, что такие ограничения могут стать новой нормой для банков в государствах, соседствующих с Россией.