СМИ: грузинский банк ограничил россиянам люксовые покупки

Один из крупнейших банков Грузии из-за санкций ограничил покупки россиян в люксовых магазинах. Теперь клиенты Bank of Georgia, живущие в России, не смогут использовать карту банка в бутиках для оплаты покупок дороже 300 евро, пишет РБК. Издание подчеркивает, что впервые контролировать исполнение введенных в 2022 году санкций будет кредитная организация.
В клиентской рассылке Bank of Georgia, с которой ознакомились журналисты издания, говорится, что ограничения вводятся в рамках соблюдения международных санкций. В частности, там отмечается, что проблемы с оплатой могут возникнуть в отдельных зарубежных люксовых торговых точках. При попытке оплатить покупку на сумму свыше 300 евро, долларов или фунтов стерлингов картой Bank of Georgia, транзакция может быть отклонена.
Ограничения, как сообщается, начали действовать с 21 мая. Банк также рекомендовал своим клиентам сообщать о смене резидентства. Кроме того, в кредитной организации отметили, что это не инициатива банка, а требование регулятора, то есть, вероятно, Национального банка Грузии.
Платежные системы получают информацию о месте покупки через MCC-код — универсальный идентификатор категории торговой точки. Они используется по всему миру, поэтому ограничения по картам Bank of Georgia будут действовать не только в Грузии, но и в любой стране при оплате через Visa или Mastercard, подчеркивает Forbes, который пересказал платную статью РБК.
В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в Россию автомобилей и предметов роскоши дороже 300 евро. Под запрет попали поставки как физическим, так и юридическим лицам в России, а также товары, предназначенные «для использования на территории России».
Ранее россияне уже сталкивались с трудностями при покупке предметов роскоши в бутиках Рима, Ниццы или Дубая, однако такие случаи были скорее исключением, чем правилом. По словам опрошенных РБК экспертов, на данный момент неизвестно, чтобы какие-либо другие банки начали систематически ограничивать оплату товаров в люксовом сегменте для клиентов из России. Однако некоторые из собеседников издания считают, что такие ограничения могут стать новой нормой для банков в государствах, соседствующих с Россией.