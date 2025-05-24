Подростки решили поддержать смертельно больного одноклассника вместо подготовки к экзаменам

50 учеников младшего класса средней школы в китайской провинции Сычуань пришли сделать фотографию со своим страдающим от смертельного заболевания одноклассником. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Они прошли пешком два километра, помогли Рену Цзюньцзе надеть школьную форму, вывезли его на больничной кровати в сад и сделали с ним традиционное выпускное фото. Отец 15-летнего мальчика рассказал, что ни один из одноклассников не отказался прийти в больницу, несмотря на скорые вступительные экзамены в старшую среднюю школу. Его сын умер на следующий день.

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Врачи диагностировали у Рена неходжкинскую лимфому, тяжелое онкологическое заболевание. Для его лечения подросток был вынужден прервать обучение и покинуть город. Идею посетить одноклассника школьникам предложил учитель после того, как Рена перевели в больницу по месту жительства. Он также пришел с ними в больницу.

Подростки принесли с собой письма с пожеланиями выздоровления, подарки и баскетбольный мяч, на котором расписались всего его одноклассники. Фотографии опубликовала семья Рена, поблагодарив коллектив за поддержку и пожелав им удачи на экзаменах.

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SCMP отмечает, что эта история завирусилась среди китайских интернет-пользователей, а совокупное число просмотров постов о ней превысило восемь миллионов. «На последней групповой фотографии в его жизни его окружали лучшие одноклассники и учителя в мире», — цитирует газета один из комментариев.

Ранее СМИ сообщали, что врачи начали в несколько раз чаще фиксировать случаи заболевания раком кишечника у молодых людей. Причиной может быть распространение колибактина — токсина, который вырабатывают бактерии Escherichia coli. Ученые предположили, что эти бактерии стали чаще встречаться у людей из-за роста использования антибиотиков, некоторых видов пробиотиков и распространения процедуры кесарева сечения.