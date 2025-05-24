На Каннском фестивале отключился свет

В последний день проведения Каннского фестиваля в городе Канны произошло масштабное отключение электричества, показ фильмов в нескольких кинозалах города не удалось завершить. Об этом сообщают медиа Variety, Deadline и местное СМИ France Info.

Свет, по данным журналистов, все еще остается в нескольких отелях, перешедших на питание от генераторов электричества. Жандармерия сообщает, что причиной отключения света стал обрыв на линиях электропередач. Организаторы фестиваля утверждают, что церемония закрытия, на которой должны вручить Золотую пальмовую ветвь, пройдет по расписанию.

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Жандармерия, как сообщает France Info, рассматривает версию о двух актах диверсии, которые привели к отключению света. В рамках одного из них, по информации журналистов, злоумышленники подожгли подстанцию. Также повреждены несколько опор линий электропередач сразу в трех городах Франции.

Журналисты Deadline сообщают, что отключения света начались около 10 утра по местному времени, магазины и рестораны Канн перешли на прием оплаты только наличными, не работали также светофоры, наблюдались трудности в работе онлайн-приложений и мессенджеров.

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Церемония закрытия Каннского фестиваля должна начаться в 18:40 по местному времени. «Дворец фестивалей перешел на независимое электроснабжение, что позволит провести все запланированные мероприятия и показы, включая церемонию закрытия, в обычном режиме», — отмечается в заявлении организаторов фестиваля.

Ранее СМИ сообщали о падении трехметрового дерева на продюсера одного из фильмов, который представлен на Каннском фестивале. Он получил переломы носа и нескольких частей тела во время прогулки по оживленной набережной города. Его коллеги выпустили заявление, в котором потребовали усилить меры безопасности и провести расследование инцидента.