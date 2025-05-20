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Мир

Трехметровое дерево упало на кинопродюсера во время Каннского фестиваля

2 минуты чтения 17:17

Один из продюсеров японского фильма, участвующего в программе Каннского фестиваля, получил травму во время прогулки по набережной города. На него упало трехметровое дерево, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявления местных властей и компании-кинопроизводителя.

Журналисты отмечают, что пострадавшему 30 лет, он работал с компанией LesPros Entertainment. Мужчина получил переломы носа и нескольких частей тела, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Однако его коллеги потребовали провести расследование и усилить меры безопасности.

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Один из посетителей фестиваля, ставший свидетелем произошедшего 17 мая инцидента, рассказал, что дерево повалило ветром. Мужчина сильно кричал, но, как отметили его коллеги, оставался в сознании и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

«Учитывая, что Каннский кинофестиваль продолжается, а инцидент произошел в очень оживленном месте, мы искренне надеемся на быстрое расследование причин и принятие превентивных мер, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», — отмечается в совместном заявлении Siglo Co Ltd и LesPros Entertainmen.

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Ранее организаторы Каннского фестиваля впервые запретили посещать премьеру фильма «Дело 137» и красную дорожку актеру Тео Наварро-Мусси из-за обвинений в изнасиловании, физическом и психологическом насилии, которые выдвинули три бывшие партнерши актера. В пресс-релизе продюсеры фильма отметили, что поддержали решение фестиваля, заявив, что не желают освещать «деятельность людей, подозреваемых в сексуализированном насилии».

Также в этом году руководство Каннского фестиваля решило ввести дресс-код на длину причесок из-за российской модели Лени Лениной, об этом сообщало медиа «Афиша Daily». Журналисты отметили, что эта мера была принята после жалоб зрителей на то, что слишком высокие прически мешают им смотреть фильмы.

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