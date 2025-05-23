СМИ узнали сроки выпуска умных очков от Apple

Корпорация Apple планирует выпустить умные очки в 2026 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что они будут похожи на ближайшего конкурента — умные очки Ray-Ban от Meta.

Гаджет Apple будет оснащен камерами, микрофонами и динамиками. Это, как отмечается, позволит девайсу «анализировать внешний мир и принимать запросы через голосового помощника Siri». Очки также смогут принимать телефонные звонки, с их помощью, в частности, можно будет управлять воспроизведением музыки и переводить на разные языки.

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Конечная цель Apple — создание полноценных очков дополненной реальности, способных накладывать цифровой контент на реальный мир, но до их релиза пройдут годы, подчеркивает Bloomberg.

Издание также напоминает, что Apple сейчас разрабатывает специализированный чип для умных очков и планирует начать его массовое производство к концу следующего года или в 2027 году. Bloomberg также писал, что Apple разрабатывает чипы для Apple Watch и Airpods, оснащенных камерами.

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В феврале 2024 года стартовали продажи Apple Vision Pro — это очки виртуальной реальности, которые Apple разрабатывала более 10 лет. Базовая версия с 256 Гб памяти стоит 3499 долларов. За это очки раскритиковали в сети. В самой компании тогда утверждали, что Vision Pro — «самое продвинутое персональное электронное устройство за всю историю».

В этом мае стало известно, что Apple рассматривает возможность повышения цен на iPhone, которые выйдут осенью. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил The Wall Street Journal. Издание писало, что причина такого решения — тарифная война с Китаем, развязанная президентом США Дональдом Трампом.