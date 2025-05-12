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Мир

СМИ: Apple планирует повысить цены на новые iPhone

2 минуты чтения 16:35

Корпорация Apple рассматривает возможность повышения цен на модели iPhone, планирующиеся к выпуску осенью, об этом ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты утверждают, что Apple попытается не связывать повышение цен с введенными президентом США Дональдом Трампом тарифами на произведенные в Китае товары. При этом именно они якобы и являются настоящей причиной, по которой компания вряд ли сможет избежать этой меры.

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Руководство Apple, по данным источников, опасается использовать введение тарифов в качестве аргумента для повышения цен из-за реакции Белого дома на новость о том, что компания Amazon планирует показывать покупателям влияние импортных пошлин на повышение конечной цены товара. Администрация Трампа, как напоминает The Wall Street Journal, публично объявила такие планы «враждебным актом» — Amazon была вынуждена заявить, что эта идея никогда не одобрялась и не переходила в стадию реализации.

Журналисты отмечают, что сохранение текущих цен способно привести к удару по прибыли Apple. Источники считают, что повышение стоимости iPhone без указания на тарифы в качестве причины этого действия можно назвать «наименее плохим выбором» в текущих обстоятельствах. При этом, как указывается в тексте, невозможно понять, какие новые функции устройств компания предложит в качестве аргумента.

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The Wall Street Journal также сообщает, что Apple ищет способы перенести часть производства своих гаджетов в США, однако это может занять несколько лет. Также компания планирует ускорить перенос производственных площадок из Китая в Индию и Вьетнам. Товары из этих стран, как отмечают журналисты, имеют более высокую вероятность применения низких ставок пошлин в сравнении с произведенными в Китае.

Стоимость последних моделей iPhone в США, как отмечено в тексте, находится в промежутке от 799 долларов (iPhone 16) до 1999 долларов и выше (iPhone 16 Pro Max). Журналисты отмечают, что осенью 2025 года ожидается поступление в продажу более тонкой модели, которая займет место iPhone 16 Plus, продаваемого в США по цене в 899 долларов.

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