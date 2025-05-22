Сооснователь Google подарил кому-то акций на 700 миллионов долларов

Сооснователь компании Google Сергей Брин сделал неизвестному лицу подарок на сумму 700 миллионов долларов. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на финансовый отчет компании, Брин передал в качестве подарка акции владеющей Google компании Alphabet.

Издание отмечает, что в документе не указано, кто именно стал получателем 4,1 миллиона акций классов A и C. По версии агентства, акции могли передать в благотворительные организации или трастовые фонды.

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Как сообщается, ранее Брин неоднократно жертвовал на благотворительность и медицинские исследования, целью которых была борьба с болезнью Паркинсона. Сам предприниматель основал некоммерческую организацию Catalyst4, которая занимается вопросами здравоохранения и изменения климата. Известно, что в 2023 году Брин дарил акции на сумму 600 миллионов долларов, а в 2024 году дважды пожертвовал пакеты акций стоимостью по 100 миллионов долларов каждый.

В 2019 году Брин и другой основатель Google Ларри Пейджем покинули руководящие должности в Alphabet. Как пишет Bloomberg, за последние несколько лет Брин продал акций компании на общую сумму 11 миллиардов долларов. Его состояние, по разным оценкам, составляет от 134 миллиардов до 144 миллиардов долларов.

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Накануне акции Alphabet выросли на 5,6%. Это произошло после того, как Google представила новые разработки в сфере искусственного интеллекта. В частности, компания показала новую нейросеть Veo 3, способную генерировать видео со звуком и даже диалогами.