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Мир

Сооснователь Google подарил кому-то акций на 700 миллионов долларов

2 минуты чтения 10:53

Сооснователь компании Google Сергей Брин сделал неизвестному лицу подарок на сумму 700 миллионов долларов. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на финансовый отчет компании, Брин передал в качестве подарка акции владеющей Google компании Alphabet. 

Издание отмечает, что в документе не указано, кто именно стал получателем 4,1 миллиона акций классов A и C. По версии агентства, акции могли передать в благотворительные организации или трастовые фонды.

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Как сообщается, ранее Брин неоднократно жертвовал на благотворительность и медицинские исследования, целью которых была борьба с болезнью Паркинсона. Сам предприниматель основал некоммерческую организацию Catalyst4, которая занимается вопросами здравоохранения и изменения климата. Известно, что в 2023 году Брин дарил акции на сумму 600 миллионов долларов, а в 2024 году дважды пожертвовал пакеты акций стоимостью по 100 миллионов долларов каждый.

В 2019 году Брин и другой основатель Google Ларри Пейджем покинули руководящие должности в Alphabet. Как пишет Bloomberg, за последние несколько лет Брин продал акций компании на общую сумму 11 миллиардов долларов. Его состояние, по разным оценкам, составляет от 134 миллиардов до 144 миллиардов долларов.

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Накануне акции Alphabet выросли на 5,6%. Это произошло после того, как Google представила новые разработки в сфере искусственного интеллекта. В частности, компания показала новую нейросеть Veo 3, способную генерировать видео со звуком и даже диалогами.

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