Нейросеть от Google научилась генерировать диалоги в видео

Компания Google представила новую модель искусственного интеллекта Veo 3. Новинку показали на прошедшей накануне конференции разработчиков Google I/O 2025.

Как рассказали разработчики, новая нейросеть способна генерировать видео со звуком. Речь идет о звуковых эффектах, фоновом шуме и даже диалогах сгенерированных персонажей. При этом, как утверждают в Google, Veo 3 превосходит свою предыдущую модель Veo 2 в качестве генерируемой картинки.

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Представляя новинку генеральный директор Google DeepMind, подразделения Google по исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта Демис Хассабис заявил: «Мы выходим из безмолвной эпохи создания видео».

«[Вы можете дать Veo 3] подсказку, описывающую персонажей и окружающую среду, и предложить диалог с описанием того, как вы хотите, чтобы он звучал», — заверил он. Пользователи также уже успели опробовать новинку. Так, в сети распространились ролики с нарезкой кадров с самых разных жанрах от нуарного кино до анимации, в которых все персонажи произносят одну и ту же фразу — «Мы можем говорить».

Как сообщается, Veo 3 будет доступна пользователям приложения чат-бота от Google Gemini, которые оформили подписку по тарифному плану AI Ultra стоимостью 249,99 долларов в месяц.

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В начале мая Би-би-си сообщило о том, что в США на суде по делу об убийстве с речью выступила ИИ-версия убитого. Его родственники создали образ погибшего с помощью нейросети, предоставив ей прижизненные фото и видео мужчины. Затем сестра погибшего написала текст речи и записала соответствующее видео, на котором сгенерированный ИИ образ произносит ее.