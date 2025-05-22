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Мир

Британия захотела ввести химическую кастрацию для совершивших сексуализированные преступления людей

2 минуты чтения 21:48 22 мая

Британское правительство хочет начать использовать лекарственные препараты для подавления полового влечения у лиц, совершивших сексуализированные преступления. Нововведения должны стать одной из мер по снижению риска повторного совершения преступлений и облегчению нагрузки на пенитенциарную систему страны. Об этом сообщает Associated Press.

Министр юстиции Шабана Махмуд заявила, что химическая кастрация изначально будет применяться в 20 тюрьмах в двух регионах Великобритании, однако власти рассмотрят вопрос о том, чтобы сделать ее обязательной.

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«Конечно, крайне важно, чтобы этот подход применялся наряду с психологическими мерами, направленными на устранение других причин правонарушений», — отметила Махмуд, выступая в парламенте после публикации независимого обзора приговоров.

По ее словам, несмотря на то, что такая мера не подходит для некоторых преступников, — например для тех, кто применил сексуализированное насилие из жажды власти и контроля, — исследования показали, что химическая кастрация может привести к 60-процентному снижению числа повторных преступлений.

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Associated Press пишет, что химическая кастрация применяется в Германии и Дании на добровольной основе, а в Польше она является обязательной для части преступников.

Ранее сообщалось, что из-за переполненности тюрем в Великобритании власти предложили сократить сроки заключения для рецидивистов. По словам Махмуд, сейчас мужские тюрьмы в стране заполнены на 99% и могут оказаться неспособными принимать новых заключенных уже к ноябрю этого года. Она предложила возвращать нарушителей условий освобождения в тюрьму на 28 дней, тогда как нынешнее законодательство королевства позволяет отправить преступников в тюрьму на оставшуюся часть срока.

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