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Мир

Рецидивистам захотели сократить сроки из-за забитости тюрем в Великобритании

2 минуты чтения 10:39

Министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд объявила о планах сократить сроки заключения для рецидивистов на фоне критической переполненности тюрем. По ее словам, мужские тюрьмы королевства заполнены на 99% и могут достичь полной вместимости уже к ноябрю, если правительство не примет меры. Об этом пишет The Guardian.

Махмуд утверждает, что рецедевистов будут возвращать в тюрьму на фиксированный 28-дневный срок, если они нарушат условия освобождения. Речь идет о тех, кто отбывал срок от одного до четырех лет и после освобождения вновь совершил правонарушение.

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Эта мера, по предварительным оценкам, позволит освободить около 1400 мест. Сейчас нарушителей могут возвращать в тюрьму на оставшуюся часть срока, но в некоторых случаях он оказывается формальным или очень коротким, отмечает газета.

«Мы считаем, что это число [около 1400 мест] позволит нам продержаться с ноября по весну следующего года», — заявила чиновница.

Предложения властей подверглись резкой критике со стороны правозащитников. По их словам, среди досрочно освобождаемых могут оказаться осужденные за сексуализированные преступления и домашнее насилие, что ставит под угрозу безопасность пострадавших. Так, комиссар по правам жертв Англии и Уэльса баронесса Ньюлов утверждает, что эти «временные, экстренные меры» подрывают доверие к системе правосудия.

«Мне трудно понять, почему именно эта категория преступников была выбрана для досрочного освобождения, и я серьезно обеспокоена тем, какие это может иметь последствия для безопасности жертв. Я намерена в срочном порядке добиваться разъяснений у лорда-канцлера относительно того, как будет реализовываться эта политика и какие меры предосторожности предусмотрены», — заявила она.

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Меры предпринимаются на фоне острого кризиса в тюремной системе: по последним данным, в тюрьмах Англии и Уэльса содержатся 88 087 человек — всего на 434 меньше рекордного показателя, зафиксированного 6 сентября 2024 года (88 521 заключенный). Чтобы справиться с перенаселением, власти начали досрочно освобождать заключенных и запланировали строительство как минимум трех новых тюрем, отмечает газета.

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