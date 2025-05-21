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Мир

Ученые представили быстрый тест на тип опухоли мозга

2 минуты чтения 23:01 21 мая

Немецкие и британские медики представили новый метод определения типа опухоли головного мозга. Ученые сообщили, что их тест позволяет сократить длительность классификации опухоли с нескольких недель до нескольких часов. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на статью в журнале Neuro-Oncology.

Анализ, который ученые назвали ROBIN, основан на технологии нанопорового секвенирования, при котором нити ДНК проходят через пористые мембраны. По мере прохождения нити через пору, она создает разные электрические сигналы, что позволяет «прочитать» генетический код. Потом полученный код сравнивают с последовательностями из базы данных опухолей головного мозга.

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Ученые испытали свой метод на 30 образцах, которые были взяты у пациентов ранее, и 24 из них (80 процентов) были классифицированы верно. А из 50 случаев, когда анализ образцов начался немедленно после получения, 45 тестов (90 процентов) дали правильный результат.

По словам авторов исследования, столь быстрый и точный метод классификации опухоли может позволить нейрохирургам при необходимости проводить лечение во время той же операции, при которой происходит взятие образцов ткани.

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Согласно статистике Brain Tumour Charity от 2023 года, у 740 тысяч пациентов диагностируют опухоли головного мозга, при этом около половины из них не являются раковыми.

В прошлом году в больнице Salford Royal в Англии сообщили об испытаниях мозгового чипа из графена, способного выявлять раковые клетки в головном мозге. Разработчики сообщили, что их устройство также поможет диагностировать инсульт и эпилепсию.

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