Ученые испытают способное совершить прорыв в лечении рака мозга устройство

В больнице Salford Royal в Англии готовят к испытаниям мозговой чип из графена, который может кардинально изменить подход к хирургическому лечению опухолей головного мозга. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, чип способен выявлять раковые клетки, сравнивая их электрические импульсы с импульсами здоровых нервных тканей. Размер устройства не превышает почтовую марку. Чип изготовлен из графена — модификации углерода, которая в разы прочнее стали.

Материал был изобретен 20 лет назад учеными Манчестерского университета Андре Геймом и Константином Новоселовым, которые получили Нобелевскую премию по физике в 2010 году за свои исследования.

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«Это первое в мире клиническое испытание медицинского устройства на основе графена. Главным его назначением станет распознавание раковых клеток среди здоровых, что позволит с высокой точностью проводить операции по удалению опухолей мозга», — заявил один из руководителей группы ученых Костас Костарелос, профессор наномедицины в Манчестере.

В то же время команда ученых, разработавших чип, отмечает, что он поможет изучать многие другие заболевания, в частности инсульт и эпилепсию, поскольку позволит исследователям лучше понять, как электрические сигналы передаются здоровыми клетками в сравнении с клетками, которые подверглись влиянию патологии.

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При использовании устройства у пациента удаляется часть черепа, и крошечный чип, состоящий из тысяч электрических соединений, помещается в мозг. Датчики посылают электрические импульсы, стимулируя клетки мозга, а приемники улавливают их реакцию.

«В отличие от [здоровых] нейронных клеток хозяина, раковые клетки не реагируют на электрическую стимуляцию, создаваемую чипом», — отметил Костарелос. По его словам, технология позволит повысить точность хирургических вмешательств и узнать, как здоровые клетки взаимодействуют с раковыми.