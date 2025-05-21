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Общество

Пропагандисты предложили бездетным пенсионерам «сдохнуть» без пенсии

2 минуты чтения 12:24

Пенсии в России необходимо отменить, а пенсионеров должны содержать их дети. Такое предложение прозвучало в эфире пропагандистской телепрограммы «Соловьев Live», во время обсуждения проблем демографии в России. 

«Давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит будет тебе, что в старости есть. Нет — сдохнешь», — заявил один из ведущих программы Сергей Мардан, отметив, что это единственное, по его мнению, решение проблемы демографии в России.

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По последним данным, пенсию по старости в России получают 33,38 миллиона человек. При этом средний размер пенсии, по оценкам властей, составляет 23175 рублей.

16 мая Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) предупредил о возможности наступления в России «демографической зимы». во время которой страна столкнется со спадом рождаемости и старением населения, а возраст выхода на пенсию придется поднять до 80 лет. При этом во ВЦИОМ напомнили, что тренд на снижение рождаемости начался в 2015 году и сейчас она находится на рекордно низком уровне за последние десять лет. Так, по данным Росстата, в 2024 году в стране родилось 1,222 миллиона младенцев — на 3,4% меньше, чем в 2023 году.

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В свою очередь, демограф Алексей Ракша в апреле заявил, что рождаемость в России снизилась до минимума за последние 200 лет. Падение рождаемости эксперт объяснил «эхом демографической ямы 90-х». Так, по его словам, в стране сократилось число женщин детородного возраста от 20 до 40 лет. При этом рождаемость в пересчете на одну женщину в первом квартале текущего года практически не изменилась — ее показатель составил 1,431 против предыдущего значения в 1,432.

20 мая Ракша также обратил внимание на то, что Росстат фактически засекретил демографические данные по российским регионам. Так, ведомство удалило из открытого доступа статистику о числе рождений, смертей, браков и разводов в России и в отдельных регионах в марте 2025 года.

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