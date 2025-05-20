Росстат засекретил демографическую статистику по регионам

Федеральная служба государственной статистики скрыла данные о числе рождений, смертей, браков и разводов в России и в отдельных регионах в марте 2025 года, обратил внимание демограф Алексей Ракша. Теперь Росстат публикует только сводные данные по стране за все месяцы с начала года.

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«Фактически в России начиная с марта-2025 почти отсутствует публичная демографическая статистика. Мы расцениваем полное засекречивание демографической статистики по регионам как яркий признак провала региональной демографической политики», — заявил телеграм-канал «Демография от Ракши».

По мнению Ракши, Росстат засекретил статистику по месяцам, потому что ему пришлось бы отчитаться о резком росте смертности в России в апреле этого года по сравнению с апрелем 2024 года. Согласно подсчетам самого Ракши, в апреле 2025 года в России умерли 163-164 тысячи человек — на 15 процентов больше, чем в апреле прошлого года. Он отмечает, что этот показатель близок к апрелю 2021 года, когда во время пандемии коронавируса умерло более 163 тысяч человек.

Ракша напомнил, что с марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Росстат не публикует ежемесячную статистику смертности по возрасту, в том числе с разбивкой по регионам. А с 2024 году ведомство скрывает статистику по причинам смерти. Новое засекречивание демограф назвал «неадекватной реакцией властей» на «негативную, но пока не очень значимую статистику». Ракша предположил, что «степень демографической истерики в министерствах достигла эпических масштабов».