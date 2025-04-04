Более четверти россиян получает пенсию от государства

По состоянию на начало 2025 года в России проживает 41,17 миллиона пенсионеров. Таковы данные Социального фонда России, которые публикует РИА «Новости».

С учетом того, что, по официальной статистике, на 1 января текущего года в России проживало 146,119 миллиона человек, доля пенсионеров составляет 28,18% от населения России.

Большинство из них — 33,38 миллиона — получают пенсию по старости, еще 2,19 миллиона человек получают пенсионные выплаты по инвалидности. Кроме того, 1,46 миллиона россиян платят пенсию по потере кормильца, а еще 3,47 миллиона жителей России получают социальные пенсии.

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Как напоминает газета «Коммерсантъ», в начале текущего года пенсии в России были повышены на 7,3%. В результате их средний размер составил почти 24 тысячи рублей.

В марте были опубликованы результаты опроса, участников которого спрашивали об идеальном, по их мнению, размере пенсии. Так, 28% россиян с доходом до 30 тысяч рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 26 до 35 тысяч рублей. 38% респондентов ответили, что комфортной для них будет выплата от 61 до 100 тысяч рублей.

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В свою очередь, подавляющее большинство респондентов, зарабатывающих 200 тысяч рублей в месяц, заявили, что минимальная пенсия, на которую они согласны, это 45 тысяч рублей, а комфортной для них будет ежемесячная выплата в размере 100 тысяч рублей.

В опросе также приняли участие пенсионеры, которые заявили, что вне зависимости от получаемого дохода они считают комфортной выплату от 30 до 100 тысяч рублей.