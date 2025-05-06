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Общество

Власти назвали средний размер пенсии в России

2 минуты чтения 15:13 | Обновлено: 15:14

По состоянию на начало 2025 года средняя пенсия в России составила 23175 рублей и 17 копеек в месяц. Такие данные были опубликованы на официальном сайте Социального фонда России.

В сообщении также говорится, что на учете ведомства состоят 41,16 миллиона пенсионеров. Из них пенсии по старости получают 33,37 миллиона, по инвалидности — 2,19 миллиона и по потере кормильца — 1,45 миллиона человек.

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В феврале заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что российская пенсионная система может оказаться под угрозой уже к 2030 году. По ее словам, это может стать следствием дефицита на рынке труда. Так, Голикова сообщила, что к этому времени в России будет необходимо заместить более 10 миллионов человек, которые выйдут на пенсию. Помимо этого, по ее словам, около 800 тысяч работников нужно будет привлечь дополнительно. 

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что через пять лет численность самой производительной группы населения, к которой относятся люди в возрасте 30–39 лет, сократится на восемь миллионов человек. При этом, по его словам, другие возрастные группы не смогут компенсировать этот дефицит. 

В результате самой многочисленной станет группа населения в возрасте 15-24 лет, которая традиционно предпочитает больше заниматься образованием, а не работой, а значит не способна делать такие же отчисления в Пенсионный фонд, как старшее поколение.

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