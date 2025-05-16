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Общество

Демографы спрогнозировали выход россиян на пенсию в 80 лет

2 минуты чтения 18:52 | Обновлено: 18:55

Россию может ждать «демографическая зима», во время которой страна столкнется со спадом рождаемости и старением населения, а возраст выхода на пенсию придется поднять до 80 лет, сообщил государственный ВЦИОМ. Это первый из четырех вариантов изменения демографической ситуации в стране, которые рассмотрели авторы исследования.

Один из экспертов, участвовавших в исследовании, демограф Алексей Ракша заявил «Агентству», что считает сценарий «демографической зимы» наиболее реалистичным.

В России тренд на снижение рождаемости начался в 2015 году и сейчас она — на рекордно низком уровне за последние десять лет, сообщил ВЦИОМ. Согласно Росстату, в 2024 году в стране родилось 1,222 миллиона младенцев — на 3,4% меньше, чем в 2023-м. Главными причинами падения рождаемости ВЦИОМ назвал снижение числа женщин репродуктивного возраста, ухудшение репродуктивного здоровья людей, а также «изменение гендерных ролей, ценностей, ожиданий и разрушение мужской идентичности».

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Согласно ВЦИОМ, если не изменить демографическую политику и пенсионную систему, через несколько десятилетий начнется «демографическая зима» и «будет необходим выход на пенсию в 80 лет, если это позволит продолжительность жизни».

Сейчас в России — «демографическая осень», когда население стареет, а рождаемость снижается, объяснил ВЦИОМ. Более благоприятный сценарий исследователи назвали «демографической оттепелью» с ростом рождаемости на 15%.

Для обеспечения такого роста государству придется тратить ежегодно 1,2 триллиона рублей на безусловный материнский капитал в 1,5–2 миллиона рублей каждой семье, где родился второй и последующий ребенок, объяснил Ракша.

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Однако «демографическая оттепель» лишь замедлит сокращение численности населения. Самый позитивный сценарий ВЦИОМ назвал «демографическим летом». Он подразумевает материнство с 20 лет, массовую многодетность, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни в старшем возрасте. На демографическую политику при таком сценарии государству пришлось бы уже сейчас тратить 6–7 триллионов рублей ежегодно, предположил Ракша.

Четвертый вариант ВЦИОМ назвал «приветом из робо-будущего». Дефицит рабочих рук при сокращении населения предлагается замещать роботизацией рабочих процессов. Выход на пенсию в таком случае, при сохранении нынешней пенсионной системы, возможен в 70 лет, говорится в исследовании.

Экономист Игорь Липсиц назвал сценарий «демографической зимы» «скорее оптимистичным», пишет «Агентство». По словам эксперта, ВЦИОМ умолчал о таких факторах, как последствия войны в Украине и снижение привлекательности рынка труда в России для жителей Центральной Азии. Остальные сценарии из исследования ВЦИОМ Липсиц считает мало реалистичными, поскольку они требуют «фантастических денег», сообщило «Агентство».

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