Ученые описали возможные последствия ядерного столкновения

Ядерная война может привести к затяжной ядерной зиме, которая сократит сельскохозяйственные площади, из-за чего может начаться голод регионального или глобального масштаба, предупредили американские ученые в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters. Чтобы это проиллюстрировать, они оценили влияние ядерной войны с участием России и США на мировой урожай кукурузы, сообщает научно-популярное издание N+1.

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Ученые отметили, что российское вторжение в Украину, тлеющий Индо-Пакистанский конфликт в Кашмире и нестабильность на Ближнем Востоке «подорвали хрупкую разрядку, которая преобладала в последние годы Холодной войны». Из этого они сделали вывод, что риск ядерной войны хотя и остается низким, но тем не менее возрос.

Авторы полагают, что ядерная война с участием 15 стран, включая США и Россию, может напрямую привести к гибели 360 миллионов человек, однако это станет лишь начальной фазой глобальной катастрофы. По их оценке, из-за ядерной войны в атмосферу может попасть до 150 миллионов тонн сажи — в таком случае урожай кукурузы упадет на 80 процентов и не восстановится до прежнего уровня в течение 7-12 лет.

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Вчера исследователи Редингского университета назвали 12 новых факторов, которые ускоряют вымирание пчел и других опылителей. На первое место в этом списке авторы исследования поставили войны, при этом особо выделив российское вторжение в Украину. Они пояснили, что конфликты вынуждают страны сокращать количество видов сельскохозяйственных культур, из-за чего опылители лишаются разнообразной пищи.