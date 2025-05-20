Ученые нашли 12 новых угроз существованию пчел

Войны и загрязнение микропластиком станут главной угрозой для пчел и других опылителей в течение следующего десятилетия. Об этом сообщают исследователи Редингского университета, которые ко Всемирному дню пчел 20 мая опубликовали рейтинг из 12 основных новых факторов, ускоряющих вымирание этих насекомых.

На первое место ученые поставили войны, при этом они особо выделили российское вторжение в Украину. Они пояснили, что конфликты вынуждают страны выращивать меньше видов сельскохозяйственных культур, из-за чего опылители лишаются разнообразной пищи.

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Анализ ульев по всей Европе показал, что большинство из них содержат синтетические материалы, в том числе частицы ПЭТ-пластика. Составители рейтинга считают, что это может ухудшить здоровье и продолжительность жизни пчел.

В тройку новых угроз вошла неправильная посадка деревьев по программам, стремящимся к нулевому уровню выбросов. Исследователи предупредили, что посадка большого количества деревьев не того вида или не в тех местах способна навредить опылителям.

Загрязнение окружающей среды антибиотиками оказалось на четвертом месте — эти вещества могут приводить к заражению ульев и меда, а также влиять на поведение опылителей. На пятое место ученые поставили загрязнение воздуха такими газами, как озон и оксиды азота, ухудшающими способность насекомых выживать и размножаться.

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Также ученые отметили негативное влияние искусственного освещения на мотыльков и других насекомых. По их данным, световое загрязнение снижает посещаемость цветов ночными опылителями на 62 процента.

К списку опасных факторов авторы статьи приложили 12 рекомендаций по улучшению окружающей среды для пчел и других опылителей. Например, они предложили ужесточать контроль за антибиотиками, снижать вредные выбросы и выводить растения с большим количеством нектара.