ИИ-версия убитого выступила в суде над своим убийцей

В США в суде выступила созданная нейросетью версия жертвы убийства. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, Крис Пелки погиб три года назад в результате дорожного конфликта, который закончился стрельбой. Сестра убитого Стейси Уэйлс рассказала журналистам, что она вместе с другими родственниками использовала голосовые записи, видео и фотографии Пелки, чтобы воссоздать его с помощью искусственного интеллекта. Затем сама Уэйлс написала для нейросетевой версии убитого брата речь, которую та затем произнесла в суде.

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«Очень жаль, что мы столкнулись в тот день с Габриэлем Оркаситасом, человеком, который в меня стрелял, при таких обстоятельствах. В другой жизни мы, вероятно, могли бы быть друзьями», — сказала в суде ИИ-версия Пелки. «Я верю в прощение и в Бога, который прощает. Я всегда верил и верю до сих пор», — продолжила она.

Эту речь нейросетевая версия жертвы произнесла в суде уже после того, как Габриэля Оркаситаса признали виновным в том, что он застрелил Пелки на светофоре в Аризоне. Позже председательствовавший в процессе судья Тодд Лэнг приговорил подсудимого к десяти с половиной годам тюрьмы по обвинению в непредумышленном убийстве.

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«Мне очень понравился этот ИИ, спасибо вам за это. Как бы вы ни были сердиты, как бы справедливо ни была сердита семья, я услышал в его словах прощение. Я почувствовал в его словах искренность», — сказал судья.

Как отметил отставной федеральный судья и профессор юридической школы Университета Дьюка Пол Гримм, процесс по делу об убийстве Пелки не первый случай, когда в судах Аризоны используют искусственный интеллект. Так, по его словам, судьи уже использовали нейросети, чтобы сделать текст судебных решений более понятным для людей без юридического образования.