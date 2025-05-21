На границах Шенгена перестанут ставить штампы

Страны ЕС запускают систему въездов и выездов (Entry/Exit system, EES), которая заменит штампы в загранпаспорте на границах Шенгенской зоны. Соответствующее соглашение Совет ЕС и Европарламент заключили накануне. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Совета ЕС.

Принципиальное решение о введении системы электронного пограничного контроля было принято европейскими властями еще в 2017 году. Однако ее запуск несколько раз откладывался. В последний раз сообщалось, что EES заработает в 2024 году.

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Однако в конце прошлого года представители Еврокомиссии вновь отложили запуск системы, объяснив это неготовностью Германии, Франции и Нидерландов. Тогда же ЕК отказалась от планов по одномоментному запуску ESS в пользу постепенного внедрения системы.

В подписанном накануне соглашении говорится, что на постепенное введение в строй ESS отводится шесть месяцев. «До конца этого переходного периода страны-члены продолжат вручную проставлять печати в проездных документах», — говорится в соответствующем пресс-релизе. В будущем электронная система контроля должна полностью заменить штампы в загранпаспорте.

При этом конкретной даты начала введения EES в заключенном соглашении нет. Согласно документу, ее лишь предстоит определить Еврокомиссии. При этом само соглашение носит предварительный характер и требует дополнительного одобрения Советом ЕС и Европарламентом.

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Как сообщалось ранее, EES будет автоматически регистрировать не только паспортные, но и биометрические данные людей, пересекающих границу, в том числе отпечатки пальцев и фото лица. При этом власти европейских стран будут иметь постоянный доступ к персональным данным въезжающих и выезжающих граждан третьих стран, а также к истории их поездок, что позволит контролировать соблюдение сроков разрешенного пребывания.

«EES значительно снизит вероятность мошенничества с идентификационными данными и превышения срока пребывания», — утверждают в Совете ЕС. В то же время власти Великобритании высказывали опасения, что эффект от внедрения ESS может быть обратным. В этой связи в заключенном соглашении прописано, что его участники смогут временно отключать EES в случае слишком интенсивного потока людей.

Накануне портал SchengenVisaInfo опубликовал статистику по выдаче шенгенских виз за прошлый год. Россия заняла пятое место среди стран, граждане которых подавали заявки на визы. Всего за год документы подали 606594 человека.