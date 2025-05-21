СМИ назвали «исключительным провалом» разоблачение российской шпионской сети в Бразилии

Россия использовала Бразилию в качестве стартовой площадки для своих законспирированных шпионов, чтобы те «избавлялись от своего российского прошлого» и после отправлялись в другие страны. Агенты Федеральной полиции Бразилии обнаружили эту схему, которая позволила им идентифицировать шпионов, сообщается в расследовании The New York Times.
Издание пишет, что Бразилии удалось узнать имена как минимум девяти российских шпионов, причем шесть агентов ранее не назывались. Бразильские чиновники рассказали, что в ходе расследования спецслужбы страны получили разведданные от из США, Израиля, Нидерландов, Уругвая и других западных служб безопасности.
Бразильское расследование нанесло сокрушительный удар по московской программе «нелегалов» — так называют российских шпионов. В результате был ликвидирован «целый штат высококвалифицированных сотрудников, которых будет трудно заменить». Двое российских агентов были арестованы, остальные вернулись в Россию и вряд ли смогут работать за границей в будущем, отмечает NYT.
Операция по разоблачению сети получила название «Восток» и началась в апреле 2022 года. Тогда ЦРУ сообщили Федеральной полиции Бразилии о тайном сотруднике российской военной разведки, который недавно прибыл в Нидерланды для прохождения стажировки в Международном уголовном суде. В тот момент МУС начинал расследование военных преступлений России в Украине.
Российский агент имел бразильский паспорт на имя Виктора Мюллера Феррейра. Под этим именем он получил ученую степень в Университете Джонса Хопкинса, однако его настоящее имя, как выяснило ЦРУ — Сергей Черкасов. Его отказали во въезде в Нидерланды, и Черкасов вернулся в Сан-Паулу. Спустя несколько дней полиция получила ордер на его арест.
В ходе допроса выяснилось, что все бразильские документы Черкасова были подлинными. Однако в процессе расследования выяснилось, что в его свидетельстве о рождении в графе «мать» была указана жительница Бразилии, у которой на самом деле никогда не было детей.
После этого случая полиция Бразилии стала искать «призраков» — людей с законными свидетельствами о рождении, но без реальных свидетельств жизни в Бразилии. Эти люди «внезапно появились в зрелом возрасте, быстро собрав документы, удостоверяющие личность».
Этот анализ привел бразильскую полицию к Герхарду Даниэлю Кампосу Виттиха, в свидетельстве о рождении которого было указано, что он родился в Рио-де-Жанейро в 1986 году, но до 2015 года о нем не было никаких сведений. Его реальное имя — Артем Шмырев. Мужчина говорил на португальском языке с легким акцентом, который он объяснял детством в Австрии, управлял успешным бизнесом по 3D-печати и жил в Рио-де-Жанейро со своей девушкой и котом породы мейн-кун.
Друзья и коллеги Шмырева в Бразилии отзывались о нем как о трудоголике, но отмечали, что у него были странности: он никогда не оставлял свой компьютер подключенным к интернету вне работы. Также окружению Шмырева казалось, что у него было больше денег, чем мог принести его бизнес. Мужчина мог внезапно уехать в Европу или Азию, боялся камер и не любил, когда его фотографировали.
Супругой Шмырева оказалась российская шпионка Ирина, которая жила в Греции и переписывалась с мужем через СМС-ки. Шмыреву удалось уехать из Бразилии за несколько дней до того, как его личность была раскрыта. Скрыться от бразильской полиции удалось и другим российским шпионам, за исключением Черкасова, которого приговорили к 15 годам заключения, но позже сократили срок до пяти лет, и Михаила Микушина, арестованного в Норвегии.
NYT назвало имена других шпионов. В их числе оказались супруги Мануэль Франсиско Штайнбрук Перейра и Адриана Каролина Коста Силва Перейра (Владимир и Екатерина Даниловы), которые в 2018 году переехали в Португалию и исчезли; шпионка Мария Луиза Домингес Кардосо, которая получила уругвайский паспорт; Федерико Луис Гонсалес Родригес и его жена Мария Исабель Мореско Гарсия, которая выдавала себя за модель; ювелир по имени Эрик Лопес (Александр Утехин).
Бразильские власти обратились в Интерпол, заявив, что подозреваемые в шпионаже люди находятся под следствием за использование поддельных документов — Интерпол не занимается политическими вопросами, в частности шпионажем, и такой ход позволил Бразилии обойти этот запрет. Уругвай также сообщил международной полиции о подозреваемых в шпионаже россиянах — их имена Роман Коваль, Ирина Антонова и Ольга Тютерева.
Как пишет NYT, Бразилия казалась идеальным местом для формирования российских шпионов. Бразильский паспорт является одним из самых сильных в мире, позволяя безвизовый въезд почти в столько же стран, сколько и паспорт США. При этом человек с европейскими чертами лица и легким акцентом вряд ли будет выделяться в многонациональной Бразилии.
Издание отмечает, что после начала полномасштабной войны в Украине Бразилия продолжала поддерживать дружеские отношения с Россией. «Поэтому использование Кремлем бразильской территории для масштабной шпионской операции было воспринято как предательство», — пишет NYT. Президент страны Лула да Силва приехал в Россию на Парад победы, а спустя несколько дней снова прилетел в Москву, чтобы попытаться убедить Владимира Путина начать переговоры с Украиной, однако в итоге встреча не состоялась.