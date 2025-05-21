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Мир

Физическая активность резко сокращается в 49 лет

2 минуты чтения 16:39

Исследователи Северо-Восточного университета в Бостоне выяснили, что физическая активность человека резко снижается в возрасте примерно 49 лет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Journals of Gerontology.

Авторы исследования оценили уровень физической активности нескольких сотен мужчин и женщин из британского Кембриджа и его окрестностей в возрасте от 18 лет до 81 года. Активность ученые измеряли с помощью МРТ головного мозга и самооценки испытуемых. Оказалось, что в 49 лет физическая активностью людей резко снизилась.

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Доцент кафедры физиотерапии, двигательных наук человека и реабилитации Северо-Восточного университета Тимоти Моррис предположил, что с возрастом у людей ухудшается способность контролировать импульсы. Из-за этого в какой-то момент мозг перестает подавлять «желание сидеть на диване», объяснил соавтор исследования.

По словам Морриса, желание человека минимизировать усилия — врожденное, но можно обойти это желание, делая выбор в пользу активности приятным для себя. Например, он предлагает попробовать ввести систему «баллов» за занятия спортом и физическую активность, откладывая по несколько центов за каждое занятие. Также более активными во взрослом возрасте становятся люди, которые занимались спортом в детстве.

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«Мы всегда говорили эту фразу: “Физическая активность снижается с возрастом”. Очень приятно иметь возможность дать этому цифру», — заявил Моррис.

Ранее ученые выяснили, что быстрая ходьба связана со сниженным риском аритмии.

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