Убийство колумбийской модели могло быть фемицидом

22-летняя модель и инфлюенсер из Колумбии Мария Хосе Эступиньян могла быть убита в результате фемицида, эта версия рассматривается правоохранительными органами страны, сообщает The Guardian со ссылкой на слова сотрудников полиции, чиновников и активистов.

Журналисты отмечают, что смерть Эступиньян уже вызвала критику в адрес властей страны, которые, по мнению колумбийцев, прилагают недостаточно усилий для защиты женщин страны. Модель застрелили на пороге ее дома 15 мая, нападавший переоделся курьером и выстрелил девушке в лицо. Ранее она обращался в суд с жалобой на домашнее насилие.

Я пыталась себя убить Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни Общество 9 минут чтения

The Guardian отмечает, что за день до смерти Эступиньян выиграла суд против своего бывшего партнера, которого она обвинила в домашнем насилии — его приговорили к выплате 30 миллионов песо (около полутора тысяч долларов). Власти страны подтвердили журналистам, что расследование убийства женщины учитывает версию возможного фемицида, преступления по мотивам ненависти к женскому полу.

Колумбийские активисты рассказали журналистам, что власти страны предпринимают недостаточно усилий для обеспечения безопасности женщин. «Колумбия столкнулась с пандемией фемицидов, каждые 28 часов жертвой становится женщина», — отметила директор организации Woman, Speak Out and Move It Алехандра Вера.

Загадочная болезнь поразила целый город Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни Мир 6 минут чтения

Она считает инцидент с Эступиньян показательным для оценки работы системы — модель заявила о случаях насилия властям, предоставила доказательства и попросила защиты, но власти Колумбии так и не придумали эффективного механизма для ее обеспечения. Вера отмечает, что в стране нет системы контроля над уличенными в насилии и системы шелтеров для их жертв.

В тексте также отмечается, что международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее называла Колумбию страной с широким распространением насилия по гендерному признаку и отмечала, что виновные в нем редко привлекаются к ответственности.