Пропустившую Met Gala Билли Айлиш раскритиковали за ее «наряд»

Пользователи соцсетей раскритиковали американскую певицу Билли Айлиш за образ, в котором она якобы появилась на ежегодном фестивале Met Gala. Однако в этот день исполнительница давала концерт на другом континенте, об этом сообщает медиа Elle. На публикацию обратила внимание «Коса».

В этом году фестиваль Met Gala проходил 5 мая в Нью-Йорке, Айлиш же давала концерты в Нидерландах 4,5 и 7 мая. Журналисты отмечают, что фотографии певицы были сгенерированы ИИ, а она сама не имеет отношения к «наряду», за который ее критикуют и обвиняют в отсутствии вкуса.

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«Смешно читать, как люди обсуждают, что я надела на Met Gala и пишут, что это отстой. Я там не была! Это ИИ. У меня в тот вечер был концерт в Европе. Оставьте меня в покое, я даже не появлялась там!» — сказала певица в ответ на комментарии пользователей к сгенерированным нейросетями фотографиям.

Ранее в СМИ обсуждался запрет на «голые» наряды, который администрация Каннского фестиваля ввела для гостей в 2025 году. Организаторы предупредили, что не допустят к участию в тех, кто нарушит новые требования дресс-кода.

Во всех зонах фестиваля запретили ношение также объемных платьев, в том числе с большим шлейфом, которые могут помешать движению других гостей и рассадке в зале. Администрация отметила, что охрана получит полномочия не пускать нарушителей даже на красную дорожку.

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Журналисты отмечали, что эта мера может быть полезна для фестиваля, поскольку в предыдущие годы «фестиваль кино превратился в фестиваль моды», а многие гости не участвовали в просмотре фильмов, покидая помещение сразу после прохода по красной дорожке.