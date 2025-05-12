Каннский кинофестиваль запретил «голые платья»

Организаторы 78-го международного кинофестиваля в Каннах, который пройдет с 13 по 24 мая, запретили гостям приходить в «голых» нарядах, сообщает британский таблоид Daily Mail.

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В 2024 году запрета на наготу в образе не было. В прошлогодней архивной копии сайта указано, что для посещения гала-показов необходимо надеть смокинг или вечернее платье, а для других показов достаточно «надлежащего наряда». Под запрет раньше попадали только кроссовки, рюкзаки и большие сумки.

Не позднее середины апреля на сайте появился запрет на «голые» наряды как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Нельзя теперь надевать и объемные платья, в том числе с большим шлейфом, которые могут помешать движению других посетителей и рассадке в зале. Организаторы предупредили, что не допустят гостей, которые нарушат дресс-код.

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В прошлом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля получил фильм Шона Бейкера «Анора», главные мужские роли в котором сыграли российские артисты Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, а второстепенные — Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. «Анора» получила премии «Оскар» в пяти номинациях, включая «лучший фильм».

Во вторник, в день открытия кинофестиваля, состоятся специальные показы трех картин о войне в Украине: «2000 метров от Андреевки», «Зеленский» и «Наша война». «Этот “День Украины” является напоминанием о стремлении художников, авторов и журналистов рассказать историю этого конфликта в самом сердце Европы, который уже три года влияет на украинский народ и весь мир», — сказано в заявлении организаторов фестиваля.