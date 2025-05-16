YouTube будет вставлять рекламу в самые интересные и эмоциональные моменты роликов

Видеохостинг YouTube представил новый формат рекламы под названием «Пиковые точки» («Peak Points»). Под ними подразумеваются самые интересные или эмоциональные моменты загруженных пользователями видеороликов. Рекламные вставки предполагается показывать сразу после «пиковых точек», сообщил журнал Techcrunch.

Моменты с наибольшей вовлеченностью зрителей должен будет искать в роликах искусственный интеллект Gemini, созданный Google. Новый формат рассчитан на получение выгоды рекламодателями за счет захвата внимания пользователей именно тогда, когда они наиболее заинтересованы в контенте, объяснили журналисты.

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Подход похож на стратегию, называемую таргетингом на основе эмоций, когда рекламодатели размещают рекламу, соответствующую вызываемым видео эмоциям.

Считается, что в моменты, когда зрители находятся в повышенном эмоциональном состоянии, они лучше запоминают рекламу. Однако зрители могут найти эти прерывания раздражающими, особенно когда глубоко вовлечены в происходящее и хотят, чтобы реклама побыстрее закончилась, а просмотр ролика продолжался, пишет Techcrunch.

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Журнал опубликовал короткий пример с видео, где мужчина делает предложение женщине. Пара целуется, а затем начинается реклама.

Журналисты рассказали, что видеохостинг также анонсировал формат рекламы, который может оказаться более привлекательным для зрителей. YouTube представил возможность осматривать и покупать товары прямо во время рекламы в видео, пишет Techcrunch.

Презентация новых форматов состоялась на конференции Upfront в Нью-Йорке.

YouTube стал доминирующей платформой для прослушивания подкастов, а на рекламу приходится подавляющая часть дохода подкастеров, сообщило в начале мая Bloomberg. На самом популярном видеохостинге более миллиарда человек ежемесячно смотрят подкасты, показало исследование Edison Research.