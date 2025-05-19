Кот под анестезией выбрался из клетки ветеринара и сбежал домой

Во Флориде кот сбежал от ветеринара после медицинской операции и вернулся домой, преодолев почти пять километров. Кот по имени Джордж был только что кастрирован, на него еще действовала анестезия, но он смог открыть клетку, уйти от погнавшихся за ним врачей и найти своего хозяина, сообщил местный телеканал Fox13.

Джорджу удалось открыть клетку, и он исчез в считанные секунды, рассказал тележурналистам хозяин кота Боб Бисок. По словам мужчины, сотрудники клиники «перепробовали все», чтобы поймать беглеца, «даже перебрасывали друг друга через забор», но догнать животное не смогли.

Я купила дом мечты в испанской деревне Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится Общество 8 минут чтения

Клиника принадлежит некоммерческой организации «Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными». Ветеринары рассказали Fox13, что в организме кота «все еще были препараты», и поэтому его успешный побег выглядит тем более удивительным.

Кот смог добраться до дома спустя несколько дней. «Ему пришлось преодолеть два или три жилых района, обогнуть пару озер и пересечь пять или шесть дорог», — сказал хозяин животного. Он сообщил, что был растерян и убит горем, когда узнал, что Джордж сбежал из клетки ветеринара.

Заметки о зверской любви Иван Давыдов объясняет, зачем человеку коты Общество 3 минуты чтения

Сертифицированный специалист по кошачьему поведению Джоуи Лусварди рассказал Fox13, что кошки в ходе эволюции научились находить дорогу. Эксперт назвал это «сочетанием запахов, визуальных признаков и, возможно, геомагнетизма». «Вопреки распространенному мнению, кошки очень привязаны к нам. Они всегда захотят найти дорогу домой», — сказал Лусварди.

Прошлым летом кот по имени Рейн Бо потерялся в Йеллоустоунском национальном парке, гуляя вместе с хозяевами. Семья два месяца считала питомца пропавшим, однако животное преодолело почти 1300 километров и смогло самостоятельно вернуться домой.