Кот под анестезией выбрался из клетки ветеринара и сбежал домой

Во Флориде кот сбежал от ветеринара после медицинской операции и вернулся домой, преодолев почти пять километров. Кот по имени Джордж был только что кастрирован, на него еще действовала анестезия, но он смог открыть клетку, уйти от погнавшихся за ним врачей и найти своего хозяина, сообщил местный телеканал Fox13.
Джорджу удалось открыть клетку, и он исчез в считанные секунды, рассказал тележурналистам хозяин кота Боб Бисок. По словам мужчины, сотрудники клиники «перепробовали все», чтобы поймать беглеца, «даже перебрасывали друг друга через забор», но догнать животное не смогли.
Клиника принадлежит некоммерческой организации «Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными». Ветеринары рассказали Fox13, что в организме кота «все еще были препараты», и поэтому его успешный побег выглядит тем более удивительным.
Кот смог добраться до дома спустя несколько дней. «Ему пришлось преодолеть два или три жилых района, обогнуть пару озер и пересечь пять или шесть дорог», — сказал хозяин животного. Он сообщил, что был растерян и убит горем, когда узнал, что Джордж сбежал из клетки ветеринара.
Сертифицированный специалист по кошачьему поведению Джоуи Лусварди рассказал Fox13, что кошки в ходе эволюции научились находить дорогу. Эксперт назвал это «сочетанием запахов, визуальных признаков и, возможно, геомагнетизма». «Вопреки распространенному мнению, кошки очень привязаны к нам. Они всегда захотят найти дорогу домой», — сказал Лусварди.
Прошлым летом кот по имени Рейн Бо потерялся в Йеллоустоунском национальном парке, гуляя вместе с хозяевами. Семья два месяца считала питомца пропавшим, однако животное преодолело почти 1300 километров и смогло самостоятельно вернуться домой.