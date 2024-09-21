Потерявшийся кот прошел более тысячи километров и вернулся к хозяевам

Бенни и Сюзанна Ангиано из Калифорнии в течение двух месяцев считали, что их кот Рейн Бо потерялся во время похода в Йеллоустоунском национальном парке. Однако животное проделало путь в почти 1300 километров и вернулось домой. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что супруги отправились в поход в июне этого года. Йеллоустоунский национальный парк превосходит по площади некоторые американские штаты и находится на территории сразу трех штатов — Вайоминг, Монтана и Айдахо.

В один из дней Рейн Бо сильно испугался и убежал за деревья, после чего хозяева его больше не видели. Во время путешествия они искали животное каждый день, раскладывая лакомства и игрушки в надежде, что кот вернется, но это не дало никаких результатов.

«Нам пришлось уехать без него. Это был самый тяжелый день, потому что я чувствовала, что бросаю его», — рассказала Сюзанна Ангиано.

В начале августа супруги получили сообщение от службы отслеживания домашних животных Pet Watch о том, что их кот был найден в Розвилле. Выяснилось, что местная жительница нашла животное на улице и принесла его в приют. У кота оказался микрочип, который позволил определить его владельцев.

The Guardian отмечает, что неизвестно, как именно коту удалось преодолеть такое расстояние. Сюзанна Ангиано отметила, что Рейн Бо был сильно истощен, и, вероятно, у него не осталось сил идти дальше.

Супруги также призвали владельцев животных использовать микрочипы и трекеры. «Обязательно чипируйте свеого питомца и регистрируйте микрочип онлайн. Мы бы никогда не вернули себе кота, если бы не сделали этого», — рассказала пара.

The Guardian отмечает, что, согласно оценкам Американской ветеринарной медицинской ассоциации, в США ежегодно теряются или крадутся 10 миллионов собак и кошек. Только одна из 50 кошек, оказавшихся в приютах, возвращается к своим хозяевам. При этом животные с микрочипами воссоединяются со своими владельцами в двух случаях из пяти.

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