Глава СК рассказал о помощи ИИ при раскрытии убийств Дугиной и Татарского

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на на панельной дискуссии «Криминалистика для правосудия будущего» в рамках Петербургского международного юридического форума, заявил, что технологии искусственного интеллекта помогли правоохранителям раскрыть несколько громких преступлений.

«Алгоритмы искусственного разума помогли нам раскрыть очень резонансные преступления — убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего телевизионной программы Владимира Соловьева», — заявил Бастрыкин.

Загадочная болезнь поразила целый город Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни Мир 6 минут чтения

При этом он добавил, что к работе с ИИ следователям стоит относиться «с осторожностью» и использовать его только под контролем «человеческого разума». По словам Бастрыкина, однажды из-за «подсказок» ИИ следователи задержали невиновного человека. О ком именно шла речь, неизвестно.

«У нас был случай, когда с помощью механизма ИИ мы задержали подозреваемого, потом он стал обвиняемым, был арестован, отсидел под следствием. А потом у него появилось жесткое алиби, которое подтвердилось. Это было преступление прошлых лет. Меня это огорчило, потому что мы по сути дела едва не привлекли к ответственности невиновного человека», — рассказал глава СК.

Я купила дом мечты в испанской деревне Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится Общество 8 минут чтения

Кроме того, Бастрыкин признался, что он «был потрясен», когда узнал, что ИИ может воспроизводить текст и в частности его стихи. «Я сделал небольшое открытие: оказывается, искусственный интеллект не только способствует раскрытию преступлений, но и способен создавать великие творения», — добавил глава СК.

Дарья Дугина, дочь философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина, была убита в Подмосковье в августе 2022 года. Спустя менее чем двое суток ФСБ заявила, что к убийству причастны украинские спецслужбы. Позже об этом же писали зарубежные СМИ.

Военный блогер и популяризатор войны Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский, был убит в Петербурге в апреле 2023 года во время своего творческого вечера. Весной 2024 года Дарью Трепову, которая пронесла на вечер статуэтку со взрывчаткой, приговорили к 27 годам лишения свободы.