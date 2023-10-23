Убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского организовали украинские спецслужбы — WP

Служба безопасности Украины организовала убийства дочери российского философа и сторонника войны Дарьи Дугиной и провоенного блогера Владлена Татарского, утверждает The Washington Post, ссылаясь на источники.

Журналисты издания поговорили с несколькими десятками бывших и действующих сотрудников американских и украинских спецслужб. Они рассказали, что за последние 20 месяцев СБУ и ГУР совершили несколько десятков убийств российских чиновников на оккупированных украинских территориях, а также украинских коллаборационистов, офицеров российской армии в тылу и сторонников войны в самой России.

По словам источников WP, спецслужбы Украины были причастны к убийствам в том числе Дарьи Дугиной летом 2022 года, Владлена Татарского весной и военного Станислава Ржицкого летом 2023-го.

Журналисты утверждают, что компоненты для бомбы, которая сдетонировала в автомобиле Дугиной, в Россию привезла 42-летняя украинка Наталья Вовк в переноске для кошки. Она въехала в страну на машине вместе с 12-летней дочерью. Изначально спецслужбами планировалось убийство отца Дугиной — Александра, пишет WP.

Сотрудничество украинских спецслужб с ЦРУ начало укрепляться в 2014 году, утверждает издание. Журналисты отмечают, что американская спецслужба потратила несколько десятков миллионов долларов на помощь украинским коллегам. К примеру, ЦРУ помогло ГУР приобрести самые современные системы наблюдения и прослушивания, а также обучить новобранцев и построить штаб-квартиры.

По словам источников издания, ЦРУ по-прежнему сохраняет присутствие в Киеве, но из-за «склонности» Украины к проведению «смертоносных операций» сотрудничество между двумя спецслужбами усложнилось.

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