«Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим». В Санкт-Петербурге убит известный военный блогер Владлен Татарский. Что об этом известно

В Санкт-Петербурге в воскресенье в результате взрыва был убит военный блогер и популяризатор войны Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский. Покушение произошло во время его творческого вечера, который проходил в кафе Street Food Bar № 1 на Васильевском острове, принадлежавшем структурам основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Как пишет «Фонтанка», по выходным там собирается дискуссионный клуб «Киберфронт Z».

2 апреля во время встречи Татарского с поклонниками, некая девушка подарила ему его позолоченный гипсовый бюст. «Надеюсь вы не сделали меня толстым», — пошутил, принимая подарок, блогер. Через несколько минут статуэтка, внутри которой оказалось самодельное взрывное устройство, взорвалась. В результате Татарский погиб на месте, а еще 32 человека, по данным Минздрава, пострадали. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Момент взрыва в кафе на Васильевском острове

«Было под 100 человек. Одна за столиком сидела некая Настя, говорит, я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. "Настя", казалось, не ушла заранее», — рассказала «Фонтанке» одна из посетительниц мероприятия.

Девушка, подарившая заминированную статуэтку, попала на видео, записанное участниками встречи. Ее быстро опознали как Дарью Трепову. Позже «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщил о ее задержании, но официально эта информация не подтвердилась. «Фонтанка» выяснила, что дома у Треповой прошел обыск, после которого силовики задержали мужчину и женщину. Издание предполагает, что это родственники девушки.

Вскоре аккаунты Треповой в соцсетях оказались удалены. По данным канала «ВЧК-ОГПУ», Трепова сказала одной из своих подруг в секретном чате в телеграме, что ее подставили. «Я могла там погибнуть, лучше бы я там погибла, меня подставили», — якобы написала она.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что Дарья Трепова и ее муж Дмитрий Рылов, член либертарианской партии, участвовали в антивоенных протестах весной 2022 года. На одной из акций Рылов был задержан и получил 9 суток административного ареста. В свою очередь, представители Либертарианской партии подчеркнули, что Трепова не имеет отношения к организации, заявили, что осуждают любое насилие, и сообщили, что Рылов «уже длительное время находится за границей».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин упомянул смерть Татарского в свежем видео, где он водружает флаг над зданием городской администрации в украинском Бахмуте. Кроме того, в каналах, связанных с Пригожиным, появился его комментарий, в котором он говорит, что не связывает убийство Татарского с украинскими властями.

«Что касается гибели Дарьи Дугиной — да, все схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал», — прокомментировал Пригожин.

В СМИ также стала распространяться версия, согласно которой убийство Татарского потребовалось для признания структур Навального или всего антивоенного движения террористическими организациями. Трепова поддерживала оппозиционера, ее имя было в утекшем списке сторонников ФБК, а также она жертвовала деньги структурам Навального.

Максим Фомин родился в 1982 году в Макеевке на территории Донецкой области Украины ныне контролируемой самопровозглашенной ДНР. В молодости он работал в шахте, а затем открыл бизнес по продаже мебели. В 2011 году Фомин ограбил банк, за что был арестован и осужден, а наказание отправлен отбывать в колонию в Горловке в Донецкой области. Летом 2014 года, когда бои шли рядом с колонией, Фомину удалось сбежать и вступить в ополчение. Позже он снова был арестован, а затем помилован указом бывшего тогда главой самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

После этого Фомин еще несколько лет воевал на стороне сепаратистов в составе различных подразделений. В 2019 году он завел канал в телеграме и паблик во «ВКонтакте», тогда же он взял в качестве псевдонима слегка видоизмененное имя главного героя романа Виктора Пелевина «Generation “П”» Вавилена Татарского.

Фомин быстро получил популярность. На момент смерти в его телеграм-канале было более полумиллиона подписчиков. В в своих постах и видео блогер часто призывал к геноциду украинского народа, тотальной войне и ковровым бомбардировкам.

30 сентября 2022 года после церемонии принятия в состав Российской Федерации аннексированных украинских областей присутствовавший там Фомин опубликовал видео, в котором сказал: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

Источники: РИА «Новости», «ВЧК-ОГПУ» (2), «Коммерсантъ», «Интерфакс», «Фонтанка» (2), пресс-служба Пригожина, Либертарианская партия

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