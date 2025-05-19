Байден поблагодарил людей за поддержку после обнаружения у него рака

Бывший президент США Джо Байден впервые обратился к своим подписчикам после обнародования информации о выявлении у него рака. Он опубликовал пост в своем аккаунте в социальной сети X и поблагодарил всех, кто поддерживает его.

«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл [супруга Байдена] поняли, что становимся сильнее в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку — они дают нам силы», — написал Байден.

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Ранее журналисты со ссылкой на представителя политика заявили, что у Байдена был обнаружена агрессивная форма рака предстательной железы четвертой стадии. Метастазы уже распространились в кости, однако в заявлении отмечалось, что эта форма рака, возможно, является гормонально чувствительной, что позволит провести курс лечения.

В разговоре с The New York Times эксперты отметили, что если метастазы рака проникли в кость, то заболевание вылечить невозможно. Однако мужчины с раком предстательной железы могут прожить более 10 лет, даже если их болезнь стала такой же серьезной, как и у Байдена.

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Действующий президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал соболезнования семье Байденов и пожелал своему сопернику по президентской кампании 2020 года скорейшего выздоровления, а его жене Джилл — всего наилучшего.

Издание Axios также сообщало, что команда Байдена пыталась скрыть проблемы политика со здоровьем во время его попытки выдвинуться в кандидаты в президенты США от Демократической партии в 2024 году. В случае победы помощники якобы планировали использовать для работы Байдена инвалидное кресло.