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Мир

Официантка случайно подала клиентам вино за 4,5 тысячи фунтов

2 минуты чтения 17:30 | Обновлено: 20:56

Сооснователь британской сети стейкхаус-ресторанов Уилл Беккетт рассказал об инциденте, во время которого официантка заведения по ошибке подала клиентам бутылку вина стоимостью в 22,5 раза дороже заказанной. Но ресторан все равно получил прибыль, об этом Беккетт рассказал в выпуске подкаста The Go To Food Podcast, сообщает РБК.

Администрация не стала наказывать официантку, которая перепутала позиции, подав бутылку вина за 4,5 тысячи фунтов вместо заказанной стоимостью 200 фунтов. Ресторан рассказал о случае сам, заявив, что каждый имеет право на ошибку, признался в любви к персоналу и пожелал хорошего вечера удачливым гостям.

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Инцидент произошел в Манчестере еще в 2019 году, но подробности его последствий стали известны только сейчас, отмечает профильный портал The Drinking Business. Беккетт рассказал, что примерно через час после заказа клиенты попросили официантку принести еще одну бутылку, но ее на складе не оказалось. Тогда женщина поняла, что ошиблась, но просто сказала клиентам, что они могут выбрать другое вино.

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Впоследствии из-за позитивной реакции ресторана на произошедшее, как рассказал Беккетт, заведение столкнулось с резким ростом популярности. В течение нескольких недель посетители приходили «сумасшедшим» потоком — в итоге ресторан заработал гораздо больше, чем потерял на разнице в стоимостях бутылок вина. Официантку, которая допустила ошибку, позже повысили до генерального директора эдинбургского филиала сети.

Ранее СМИ уличили парижские рестораны и кафе в обмане клиентов. Их сотрудники заменяют дорогое вино на более дешевые аналоги, рассчитывая на то, что немногие клиенты смогут заметить подмену.

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