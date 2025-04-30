Парижские кафе и рестораны уличили в обмане клиентов

Кафе и рестораны Парижа заменяют дорогое вино, которое подают в бокалах, на более дешевые аналоги. Об этом сообщает The Times со ссылкой на расследование французской газеты Le Parisien.

Отмечается, что немногие клиенты способны заметить подмену. Так, в расследовании говорится, что вместо заявленных в винной карте напитков, например, премиального белого вина шабли, бокал которого продается за девять евро, официанты приносят бокал совиньона стоимостью около пяти евро.

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Однако обман заметили два сомелье, которые посетили рестораны под видом англоговорящих туристов. Официанты в ресторанах и барах рассказали, что эта практика широко распространена в городе, особенно в районах, обслуживающих большое количество туристов.

«Вы можете подавать вино, которое хотите. У людей нет вкуса, чтобы его распознать. Это может быть Божоле, Кот-дю-Рон, Бруйи или любое другое вино. Сомелье знает разницу, но турист понятия не имеет. Иногда я даже выливаю остатки вина в одну бутылку для [акции] “счастливый час”», — рассказала официантка по имени Сара с 30-летним опытом работы в ресторанах.

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Другой официант по имени Тристан сказал, что ему приказали подавать более дешевое вино, чтобы не открывать более дорогую бутылку, которая могла испортиться, если ее оставить открытой. «Только один раз клиент раскрыл этот трюк. Он был сомелье», — добавил Тристан.

Эксперты рассказали, что покупателям следует всегда настаивать на том, чтобы вино наливали перед ними из бутылки так, чтобы была видна этикетка — это правило прописано в законодательстве. Жером Бауэр, руководитель Национальной конфедерации производителей вин AOC, добавил, что подобный обман негативно сказывается на производителях, поскольку покупатели, получившие более дешевое вино вместо заказанного, могут разочароваться в оригинальном напитке и больше его не приобретать.