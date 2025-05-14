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Мир

СМИ: разведка Украины заявила о возможном масштабном наступлении России

2 минуты чтения 10:11 | Обновлено: 10:13

Россия, вероятно, готовится к более масштабному наступлению в Украине и перебрасывает войска в ключевые горячие точки на поле боя. Это происходит на фоне готовящихся мирных переговоров в Стамбуле, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки. 

Украинская аналитическая группа Deep State, близкая к Министерству обороны страны, сообщила, что на этой неделе российские вооруженные силы захватили новые территории на востоке Донецкой области, особенно вокруг Покровска и Торецка.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев был готов к реализации безоговорочного прекращения огня с тех пор, как более двух месяцев назад США впервые предложили это. Однако, по его словам, Москва продолжила вторжение, атаковав Украину сотнями ракет и беспилотников, а также начав новые наступления по всей линии фронта протяженностью 1000 километров.

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В то же время Зеленский пообещал прилететь в Турцию независимо от планов Владимира Путина. Таким образом он хочет повысить ставки в возглавляемой Западом кампании давления на Россию с целью заставить Путина принять участие в мирных переговорах.

В четверг, 15 мая, Зеленский намерен отправиться в Анкару и встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он сказал, что будет ждать прибытия Путина в Стамбул или в любой другой город Турции.

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«Если он сделает шаг и заявит о своей готовности к прекращению огня, то это откроет путь к обсуждению всех элементов прекращения войны», — подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что если Путин не прилетит в Турцию, то «это будет означать только одно: Россия не готова к переговорам». В этом случае США и Европа должны ввести «жесткие санкции» против России, добавил он.

Ранее Зеленский говорил, что готов вести переговоры в Стамбуле только лично с Путиным, отмечая, что двусторонняя встреча на более низком уровне бессмысленна. В Кремле при этом пока не заявляли о намерении Путина приехать в Турцию. 

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