Зеленский готов вести переговоры в Стамбуле только с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться в Стамбуле для проведения мирных переговоров только лично с Владимиром Путиным. Об этом в эфире ютуб-канала Breakfast Show заявил советник главы его Офиса Михаил Подоляк. По его словам, двусторонняя встреча на более низком уровне бессмысленна.
10 мая в Киеве прошла встреча «коалиции желающих» с участием французского президента Эмманюэля Макрона, германского канцлера Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, на которой они выдвинули предложение о заключении всеобъемлющего перемирия сроком на 30 дней с 12 мая. В ответ Владимир Путин предложил провести в Стамбуле прямые мирные переговоры между Москвой и Киевом без предварительных условий.
Предложение Путина поддержал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он потребовал от Украины согласиться на предложение Кремля и допустил, что сам прибудет с визитом в Стамбул к указанной дате.
В свою очередь, Зеленский заявил, что готов к переговорам и будет 15 мая ждать Путина в Стамбуле «лично». При этом европейские лидеры предупредили, что в случае, если Москва откажется от заключения перемирия или Путин не встретится с Зеленским, Запад усилить санкционное давление на Россию. Позже СМИ писали, что Европа решила подождать с введением новых санкций до 15 мая, чтобы действовать в зависимости от поведения Москвы.
В ответ в Кремле назвали западную риторику «языком ультиматумов» и подчеркнули, что для разговоров с Россией такой язык «не подходит». В то же время прямого ответа на вопрос, будет ли Путин встречаться с Зеленским, в Москве не дали.