EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп пообещал «хорошие новости» по Украине в ближайшие дни

2 минуты чтения 16:23 | Обновлено: 16:47

Президент США Дональд Трамп допустил, что в ближайшие дни могут появиться «хорошие новости» относительно конфликта России и Украины. Об этом, как передает NBC News, он заявил во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе. 

«Я думаю, что сегодня, может быть, завтра, а может быть, и в пятницу, нас ждут довольно хорошие новости, но посмотрим», — сказал Трамп. 

Провести в Стамбуле прямые переговоры без предварительных условий в ночь на 11 мая предложил Владимир Путин. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать там Путина 15 мая. 

Тайные знаки верховного куколда
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
Политика5 минут чтения

Позже стало известно, что в этот день Зеленский намерен встретиться в Анкаре с  президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом украинский лидер добавил, что будет ждать прибытия Путина в Стамбул или в любой другой турецкий город.

В Москве при этом не дают прямого ответа на вопрос, поедет ли Путин в Турцию для встречи с Зеленским. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что никто заранее не знает, даже с чего начнутся эти переговоры. 

Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
Мир17 минут чтения

«Надо дождаться, когда они начнутся, никто не будет заранее говорить, с чего они начнутся», — сказал пресс-секретарь Путина. 

В то же время Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки пишет, что на фоне готовящихся переговоров российские вооруженные силы, вероятно, подготавливаются к масштабному наступлению в Украине. Газета отмечает, что Россия перебрасывает войска в ключевые горячие точки на поле боя.

Кроме того, близкая к Министерству обороны Украины аналитическая группа Deep State отмечает, что на этой неделе российские военные захватили новые территории на востоке Донецкой области. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Признайся, что ты форшмак»
Общество
«Признайся, что ты форшмак»
В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети
00:01
Мой сын умер через три месяца после рождения
Общество
Мой сын умер через три месяца после рождения
Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать
00:01 13 мая
Тайные знаки верховного куколда
Политика
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
20:39 12 мая
Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01 12 мая
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Общество
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
00:01 11 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования