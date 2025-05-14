Трамп пообещал «хорошие новости» по Украине в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп допустил, что в ближайшие дни могут появиться «хорошие новости» относительно конфликта России и Украины. Об этом, как передает NBC News, он заявил во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.

«Я думаю, что сегодня, может быть, завтра, а может быть, и в пятницу, нас ждут довольно хорошие новости, но посмотрим», — сказал Трамп.

Провести в Стамбуле прямые переговоры без предварительных условий в ночь на 11 мая предложил Владимир Путин. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать там Путина 15 мая.

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Позже стало известно, что в этот день Зеленский намерен встретиться в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом украинский лидер добавил, что будет ждать прибытия Путина в Стамбул или в любой другой турецкий город.

В Москве при этом не дают прямого ответа на вопрос, поедет ли Путин в Турцию для встречи с Зеленским. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что никто заранее не знает, даже с чего начнутся эти переговоры.

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«Надо дождаться, когда они начнутся, никто не будет заранее говорить, с чего они начнутся», — сказал пресс-секретарь Путина.

В то же время Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки пишет, что на фоне готовящихся переговоров российские вооруженные силы, вероятно, подготавливаются к масштабному наступлению в Украине. Газета отмечает, что Россия перебрасывает войска в ключевые горячие точки на поле боя.

Кроме того, близкая к Министерству обороны Украины аналитическая группа Deep State отмечает, что на этой неделе российские военные захватили новые территории на востоке Донецкой области.