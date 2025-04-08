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Мир

Против Diddy дадут публичные показания в суде

2 минуты чтения 12:33 | Обновлено: 12:34

Певица Кэсси Вентура готова дать публичные показания в суде против своего бывшего партнера, рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy. Об этом пишет Variety со ссылкой на материалы, поданные прокурорами в суд.

По данным издания, Вентура была указана в судебных документах, как «Жертва-1». Прокуроры 4 апреля подтвердили, что в предстоящем судебном процессе против рэпера певица будет свидетельствовать открыто. «Она готова дать показания под своим именем», — говорится в ходатайстве исполняющего обязанности прокурора США Мэтью Подольски.

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В январе журнал Rolling Stone сообщил, что Вентура была «главной целью предполагаемой преступной организации, которая вероятно применяла насилие, угрозы и манипуляции для удовлетворения сексуальных потребностей Комбса». Всего по этому делу иски против рэпера подали четыре анонимные жертвы, чьи показания должны быть заслушаны в суде.

По данным Variety, три разные женщины, которые указаны в судебных документах, как «Жертва-2», «Жертва-3» и «Жертва-4» пожелали остаться анонимными. Сообщается, что прокуроры попросили засекретить все материалы дела, которые могут раскрыть личные данные жертв. По их словам, дело уже привлекло «исключительное внимание СМИ» и рискует вызвать «преследования» и «ненужные смущения» у пострадавших.

Представители Комбса и Вентуры не ответили на просьбу Variety дать комментарий. 

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Кэсси Вентура подала иск против Шона Комбса еще в 2023 году. В ноябре того года она обвинила рэпера в абьюзе и сексуализированном насилии над ней, которое продолжалось в течение десяти лет их отношений. Сам Комбс отрицал все обвинения. Иск был урегулирован во внесудебном порядке уже на следующий день после его подачи. 

В мае 2024 года CNN опубликовал видео с камер наблюдения одного из отелей в Лос-Анджелесе, на которых рэпер напал певицу. На записях видно, что Комбс валит Вентуру на пол, пинает, а затем тащит ее за собой. 

После обвинений со стороны Вентуры в США началась «волна исков» против рэпера, сообщает Variety. По данным издания, на сегодняшний день против Комбса подано более 60 заявлений.

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