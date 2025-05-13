На Сицилии извергается вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия вулкан Этна выбросил новый поток магмы. Об этом сообщило местное издание Catania Today, отметив, что это уже 13-й выброс.
Как сообщается, в юго-восточном кратере вулкана уже сутки происходят интенсивные и частые взрывы. В результате выбросов магмы потоки раскаленной лавы движутся в южном и восточном направлениях. Издание отмечает, что вулкан Этна продолжает попеременно «останавливать и возобновлять извержение» вот уже несколько месяцев.
В свою очередь, Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщает, что с вечера 12 мая зафиксировано резкое снижение средней амплитуды вулканического дрожания. В связи с этим уровень угрозы для авиации понижен до «зеленого», который является самым низким.
В апреле на Камчатке после извержения расположенного там вулкана Шивелуч российские ученые обнаружили там новое озеро. Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, открытие было совершено во время восхождения на вершину активного экструзивного купола, образовавшегося во время извержения вулкана 7 ноября прошлого года.
«Обнаружили в северной части исследуемой структуры парящее озеро овальной формы диаметром порядка 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток. Температура воды у бортов водоема — 52 градуса по Цельсию», — говорилось в сообщении исследователей.
По их словам, в центральной части озера расположен бурлящий котел диаметром до трех метров с высотой выбросов порядка 40 сантиметров, а на поверхности воды наблюдается характерная голубая пленка, «предположительно, сера и ее производные».