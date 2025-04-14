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Общество

На Камчатке после извержения вулкана нашли новое озеро

2 минуты чтения 11:21

После извержения вулкана Шивелуч на Камчатке российские ученые обнаружили там новое озеро. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

В нем говорится, что открытие было совершено во время восхождения на вершину активного экструзивного купола, который образовался во время извержения вулкана 7 ноября прошлого года. Как сообщается, исследовательская группа в течение нескольких дней проводила там полевые работы. 

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«Обнаружили в северной части исследуемой структуры парящее озеро овальной формы диаметром порядка 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток. Температура воды у бортов водоема — 52 градуса по Цельсию», — сообщили ученые.

По их словам, в центральной части озера расположен бурлящий котел диаметром до трех метров с высотой выбросов порядка 40 сантиметров, а на поверхности воды наблюдается характерная голубая пленка, «предположительно, сера и ее производные».

«По бортам озера происходит активная дегазация. С помощью портативного газоанализатора определены концентрации газов, выполнен пробоотбор воды и голубой пленки для лабораторных анализов», — говорится в сообщении института.

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Вулкан Шивелуч, расположенный в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского на высоте 3283 метров над уровнем моря, является одним из самых активных вулканов на Камчатке. Кроме того, это самый северный действующий вулкан полуострова. 

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