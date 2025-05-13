Маск показал танцующего гуманоидного робота

Гендиректор Tesla миллиардер Илон Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X новое видео с переспективной разработкой компании — гуманоидным роботом Optimus. На кадрах робот исполняет танец.

В свою очередь, руководитель программы роботов Tesla Милан Ковач прокомментировал ролик, сообщив, что робот освоил танцевальные движения с помощью обучения с подкреплением (reinforcement learning, RL) — это тип машинного обучения, ориентированный на принятие решений автономными агентам.

Он также пояснил, что трос, который видно на кадрах, был нужен, чтобы подстраховать робота на случай падения. Ковач пообещал опубликовать новые материалы с Optimus в ближайшем будущем.

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В иле 2024 года Маск заявил, что Tesla начнет использовать человекоподобных роботов на своем производстве «уже в следующем году». При этом, по его словам, к 2026 году компания планирует нарастить производство роботов до объемов, позволяющих начать их продажу.

В свою очередь, британская газета The Guardian тогда отмечала, что Маск делал подобные заявления и раньше. Так, в 2021 году он писал, что Tesla начнет использовать человекоподобных роботов Optimus на своих заводах через год.

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Также в 2021 году прошла первая презентация Optimus, которую СМИ назвали «странной». Робота там называли Tesla Bot, а вместо него на сцену вышел человек в костюме, который исполнил брейкданс

В октябре 2024 года Маск впервые представил настоящего Optimus. Вместе с роботом на презентации публике показали другие новые разработки Tesla — роботизированное такси Cybercab и беспилотный фургон Robovan.