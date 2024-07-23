Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск заявил, что компания уже в следующем году начнет производить человекоподобных роботов для работы на своих фабриках. Об этом он написал на своей странице в принадлежащей ему соцсети X.

При этом Маск добавил, что к 2026 году Tesla рассчитывает нарастить производство таких роботов до уровня, позволяющего начать их продажу другим компаниям.

В свою очередь, британская газета The Guardian отмечает, что Маск делал подобные заявления и раньше. Так, в 2021 году он писал, что Tesla начнет использовать человекоподобных роботов Optimus на своих заводах через год.

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Ранее были озвучены параметры робота. Так, его рост должен составить около 170 сантиметров, а вес — 57 килограммов. Как сообщалось, предназначение Optimus — выполнение «скучной, однообразной и опасной» работы, а его название — отсылка к Оптимусу Прайму, лидеру автоботов из вселенной «Трансформеров».

В 2021 году Маск провел презентацию робота, которую The Guardian называет «странной». Тогда робот был представлен под названием Tesla Bot, а вместо него перед зрителями выступил актер в трико и маске, который танцевал брейк-данс под электронную танцевальную музыку.

За год до этого Tesla опубликовала видео, на котором прототипа робота носил ящики, поливал растения и грузил арматурные прутья на заводе. Как заявлял Маск, цель компании — массовое производство таких роботов по цене около 20 тысяч долларов за штуку.

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