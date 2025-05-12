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Мир

В Верховном суде Аргентины нашли ящики из-под шампанского с нацистскими документами

2 минуты чтения 14:09 | Обновлено: 14:10

В Верховном суде Аргентины случайно обнаружили 12 ящиков из-под шампанского с с нацистской пропагандой и другими документами, ввезенными в Аргентину в 1941 году. Об этом пишет местное издание El Litoral.

По его данным, коробки нашли во время проведения работ по кондиционированию подвала судебного архива. На ящиках стояла маркировка с названием шампанского Crillón. Однако, когда их открыли, внутри обнаружились документы, в том числе паспорта, членские билеты, блокноты и листовки с пропагандой нацистской партии на немецком языке. Как пишет газета, найденные материалы датированы 1940-ми годами и, вероятно, прибыли в Аргентину на японском корабле.

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После обнаружения документы, по распоряжению председателя суда, перместили в охраняемую зону. Как сообщается, для их изучения будет создана специальная рабочая группа, которая будет сотрудничать с Музеем холокоста.

По словам представителей Верховного суда, целью работы группы будет поиск в обнаруженных документах информации о Холокосте или о присутствии нацистских иерархов в Аргентине».

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В апреле аргентинские власти рассекретили и опубликовали архив из почти двух тысяч документов, посвященных нацистским преступникам, бежавшим туда и другие страны Южной Америки после поражения Германии во Второй мировой войне.

Как сообщалось, среди опубликованных данных — результаты расследований, проведенных управлением иностранных дел Федеральной полиции, Государственным секретариатом разведки (SIDE) и Национальной жандармерией Аргентины в период с 1950-х по 1980-е годы.

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