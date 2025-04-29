Аргентина рассекретила документы о бежавших туда нацистах

Правительство Аргентины опубликовало рассекреченный массив документов, посвященных нацистским преступникам, бежавшим в эту страну после поражения Германии во Второй мировой войне. Архив, включающий в себя более 1850 документов, выложили в открытый доступ на сайте аргентинского кабинета министров.

Среди опубликованных данных — результаты расследований, проведенных управлением иностранных дел Федеральной полиции, Государственным секретариатом разведки (SIDE) и Национальной жандармерией Аргентины в период с 1950-х по 1980-е годы.

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Как пишет местное издание La Nacion, в опубликованный архив попали в том числе документы, ранее переданные правозащитной организации Центр Симона Визенталя и ставшие поводом для расследования в отношении швейцарского банка Credit Suisse, инициированного американскими властями. Кредитную организацию обвиняли в том, что она обслуживала счета нацистов и их пособников.

В опубликованных документах упоминаются многие одиозные деятели нацистской Германии, в частности, «архитектор Холокоста» Адольф Эйхман, который бежал в Аргентину, но был найден, похищен и казнен агентами израильской разведки.

Также в архиве есть данные об «ангеле смерти из Освенцима» докторе Йозефе Менгеле, печально известном своими бесчеловечными экспериментами над узниками нацистских концлагерей.

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Кроме того, в рассекреченных документах оказалась информация о главе канцелярии НСДАП, личном секретаре Адольфа Гитлера Мартине Бормане. Многие годы считалось, что после поражения Германии во Второй мировой войне он сбежал в Южную Америку, однако в 1972 году его останки нашли в Германии, а спустя год немецкие власти подтвердили их подлинность и признали его умершим.

Некоторые из нацистов, о которых идет речь в рассекреченном архиве, бежав в Аргентину, прожили там долгие годы и умерли своей смертью. Среди них, например, офицер СС Эрих Прибке. Он был обвинен в совершении военных преступлений в Италии как участник массового убийства в Ардеатинских пещерах 24 марта 1944 года в Риме. Тогда нацисты в качестве акта возмездия за нападение партизан казнили 335 гражданских итальянцев.