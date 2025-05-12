Российская угроза помешала борьбе с противопехотными минами

Выход все большего количества стран из Оттавского договора, полностью запрещающего производство и применение противопехотных мин, вызывает серьезное беспокойство у правозащитников, добивающихся полного запрета этого вида вооружений во всем мире. Об этом сообщает американский телеканала CNN.

Он напоминает, что уже пять европейских стран, имеющих общие границы с Россией — Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия — денонсировали этот договор, ссылаясь на растущую угрозу со стороны Москвы. Так, в частности, польские власти заявили о намерении возобновить производство противопехотных мин в стране и создать минные заграждения на польско-российской границе.

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С аналогичными заявлениями выступили и финские власти. В ответ международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Хельсинки в создании угрозы для мирных жителей. Правозащитники напомнили о неизбирательном характере противопехотных мин, продолжающих убивать и калечить гражданское население в зонах конфликтов, даже спустя десятилетия после их завершения. Решение Финляндии о выходе из Оттавского соглашения правозащитники назвали «тревожным шагом назад».

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объяснил необходимость выхода из Оттавского договора угрозой со стороны России. «Выход из Оттавского договора даст нам возможность подготовиться к изменениям в сфере безопасности более разносторонним образом», — сказал он.

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Несмотря на свой неизбирательный характер противопехотные мины — действительно эффективное оружие, способное значительно усилить оборону страны перед лицом вторжения многочисленной вражеской армии, говорят опрошенные телеканалом эксперты.

Как отмечает CNN, по данным ООН, Украина является самой заминированной страной в мире. Противопехотными минами и неразорвавшимися боеприпасами «засорены» около 174 тысяч квадратных километров ее территории.