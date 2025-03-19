Польша заминирует границу из-за «угрозы со стороны Москвы»

Польша заминирует свою границу с Россией и Беларусью. Минные поля станут одним из элементов комплекса оборонительных укреплений «Восточный щит». Об этом в эфире радиостанции RFM FM заявил польский замминистра обороны Павел Бейда.

Он пояснил, что причиной такого решения Варшавы стала «угроза со стороны Москвы и Минска». «У нас нет выбора», — подчеркнул Бейда, отметив, что «ситуация на границе серьезная».

Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира» Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров Мир 15 минут чтения

При этом замглавы польского оборонного ведомства оговорился, что сейчас у Польши нет противопехотных мин, которые можно было бы использовать для укрепления восточных границ страны, однако есть «возможности их произвести». «Это будут делать заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в подробности. Можно говорить об одном миллионе мин. Мы одинаково относимся к частной и государственной оборонной промышленности. Они будут это делать», — заключил Бейда.

Накануне Польша и страны Балтии выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о денонсации Оттавской конвенции. Это международное соглашение, подписанное в 1997 году, запрещает применять, накапливать запасы, производить или передавать противопехотные мины, а также обязывает участников уничтожить имеющиеся запасы этого вида вооружений. Конвенцию подписали 164 государства-участника, однако среди них нет главных мировых производителей и экспортеров оружия, таких как США, Китай и Россия. Ранее выход из этого соглашения поддержал польский премьер-министр Дональд Туск. Он также высказывался за выход из соглашения о запрете кассетных боеприпасов «для повышения обороноспособности».

Патриархат сокращает жизнь Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире Общество 10 минут чтения

В 2024 году польские власти объявили о начале реализации программы укрепления восточных границ под названием «Восточный щит». Она предполагает проведение фортификационных работ вдоль 400-километровой границы с Россией и Беларусью. В рамках программы планируется строительство укреплений и заборов, размещение систем мониторинга, а также изменение формы рельефа и высадка специальных лесных насаждений и подготовка местности для возможного минирования. Бюджет «Восточного щита» составляет около 2,6 миллиарда долларов.