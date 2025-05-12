EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Избыточный вес в детстве может вдвое увеличить риск ожирения во взрослом возрасте

2 минуты чтения 10:43

Нидерландские ученые выяснили, что индекс массы тела (ИМТ) у шестилетних детей наиболее точно предсказывает вероятность ожирения в будущем. Согласно исследованию, именно первые пять лет жизни имеют решающее значение для предотвращения увеличения веса. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что исследование было представлено на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге. Ученые рассказали, что проследили за изменениями ИМТ у 3528 детей детей в Нидерландах в возрасте двух, шести, десяти, четырнадцати и восемнадцати лет. В ходе исследования выяснилось, что даже незначительное повышение ИМТ в шесть лет — всего на одну единицу — более чем в два раза увеличивает риск избыточного веса или ожирения к 18 годам. 

Мое детство было адом
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
Общество16 минут чтения

Согласно полученным данным, риски избыточного веса и ожирения снижались, если дети достигали здорового веса до шести лет.

«Если мы хотим помочь будущим поколениям вырасти здоровыми, важно понять, как растут и развиваются дети, и дать каждому шанс на счастливую и полноценную жизнь. Первые пять лет жизни ребенка — это отличное окно возможностей для вмешательства и предотвращения избыточного веса и ожирения в будущем», — заявила Ясмин де Гроот из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме.

По словам ведущего автора исследования, детского эндокринолога Бристольской королевской детской больницы Динеша Гири, за последние 15 лет уровень ожирения среди подростков значительно возрос. 

«Это связано с совокупностью факторов — ростом потребления ультраобработанных продуктов, малоподвижным образом жизни из-за чрезмерного времени перед экранами [гаджетов], нехваткой сна и ухудшением психического здоровья. Кроме того, недостаток возможностей для физической активности и социально-экономическое неравенство способствуют формированию среды, поощряющей нездоровый образ жизни», — рассказал он.

Мне вырезали половину печени из-за глистов
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
Общество12 минут чтения

Отдельное исследование, проведенное Бристольским университетом и представленное на том же конгрессе, показало, что число подростков с избыточным весом в Англии выросло на 50% — с 22% в 2008–2010 годах до 33% в 2021–2023.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Общество
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
00:01 11 мая
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Мир
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
17:00 10 мая
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Мир
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
00:01 10 мая
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
Мир
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
В ней они говорят с умершими. Теперь по всему миру устанавливают такие же
17:05 9 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования