Избыточный вес в детстве может вдвое увеличить риск ожирения во взрослом возрасте

Нидерландские ученые выяснили, что индекс массы тела (ИМТ) у шестилетних детей наиболее точно предсказывает вероятность ожирения в будущем. Согласно исследованию, именно первые пять лет жизни имеют решающее значение для предотвращения увеличения веса. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что исследование было представлено на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге. Ученые рассказали, что проследили за изменениями ИМТ у 3528 детей детей в Нидерландах в возрасте двух, шести, десяти, четырнадцати и восемнадцати лет. В ходе исследования выяснилось, что даже незначительное повышение ИМТ в шесть лет — всего на одну единицу — более чем в два раза увеличивает риск избыточного веса или ожирения к 18 годам.

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Согласно полученным данным, риски избыточного веса и ожирения снижались, если дети достигали здорового веса до шести лет.

«Если мы хотим помочь будущим поколениям вырасти здоровыми, важно понять, как растут и развиваются дети, и дать каждому шанс на счастливую и полноценную жизнь. Первые пять лет жизни ребенка — это отличное окно возможностей для вмешательства и предотвращения избыточного веса и ожирения в будущем», — заявила Ясмин де Гроот из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме.

По словам ведущего автора исследования, детского эндокринолога Бристольской королевской детской больницы Динеша Гири, за последние 15 лет уровень ожирения среди подростков значительно возрос.

«Это связано с совокупностью факторов — ростом потребления ультраобработанных продуктов, малоподвижным образом жизни из-за чрезмерного времени перед экранами [гаджетов], нехваткой сна и ухудшением психического здоровья. Кроме того, недостаток возможностей для физической активности и социально-экономическое неравенство способствуют формированию среды, поощряющей нездоровый образ жизни», — рассказал он.

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Отдельное исследование, проведенное Бристольским университетом и представленное на том же конгрессе, показало, что число подростков с избыточным весом в Англии выросло на 50% — с 22% в 2008–2010 годах до 33% в 2021–2023.

