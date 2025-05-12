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Мир

Китай и США достигли соглашения в торговой войне

2 минуты чтения 12:06

Итогом переговоров делегаций из США и Китая в Женеве стало соглашение о значительном снижении импортных пошлин на продукцию друг друга. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg. Позже эту информацию также подтвердили министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент и министр торговли КНР Ли Ченьян.

Как сообщается, стороны договорились о том, что на ближайшие 90 дней США снизят импортные пошлины на китайские товары до 30%, а Китай на американские — до 10%. «После выполнения вышеупомянутых действий стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений», — говорится в совместном заявлении участников переговоров, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

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«Ни одна из сторон не хочет разрыва отношений… мы действительно хотим торговли. Мы хотим более сбалансированной торговли», — прокомментировал заключенное соглашение Бессент. «Я думаю, что обе стороны стремятся к достижению этой цели», — добавил он.

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2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в размере от 10% до 50% в отношении всех торговых партнеров США. Это привело к беспрецедентному падению рынков ценных бумаг, как в Соединенных Штатах, так и по всему миру. Спустя неделю Трамп сообщил о приостановке введения пошлин в отношении всех стран за исключением Китая, который успел объявить о введении ответных тарифов.

Позже в результате нескольких обоюдных повышений пошлин они достигли 125% в Китае для американских товаров и 145% в США для продукции, произведенной в Китае.

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